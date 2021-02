São Paulo x Flamengo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

São Paulo e Flamengo disputam o jogo com caráter de final nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Morumbi, em jogo da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca garantir uma vaga no G4 do Brasileirão, e consequentemente, seu lugar na fase de grupos da Libertadores. Já o Rubro-Negro quer a vitória para não depender de ninguém e ser bicampeão brasileiro.

Quem foi a grande revelação do Brasileirão? Veja os votos da redação do LANCE!O São Paulo é o quarto colocado, com 63 pontos, dois de distância para o Fluminense, quinto colocado, que briga pelo G4. Já o Flamengo está na liderança da competição, com 71 pontos, dois a mais que o vice-líder Internacional, que enfrenta o Corinthians no Beira-Rio.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

O técnico interino Marcos Vizolli fará muitas mudanças na equipe, ao começar pelo esquema de jogo. O Tricolor deve atuar com três zagueiros, sendo Arboleda, Bruno Alves e Diego Costa na zaga. O time não contará com o lateral-esquerdo Reinaldo, que foi expulso contra o Botafogo. O seu substituto Léo, também está suspenso e não joga. Welington, jovem da base, deve fazer sua estreia na equipe profissional do Tricolor.

Na direita, Juanfran, que está com o contrato no fim, ficará no banco de reservas e Igor Vinicius entra em seu lugar. No ataque, Carneiro deve ser desfalque, com Pablo e Toró disputando vaga na equipe.

Em compensação, o time terá o retorno do meia Daniel Alves, que cumpriu suspensão na última rodada. Após realizar exames para covid-19 às vésperas da importante partida, todo o elenco tricolor testou negativo.

Líder com 71 pontos, o Flamengo pode até ser campeão do Brasileirão com um tropeço diante do São Paulo - caso o Inter não vença o Corinthians. No entanto, para não depender de nenhum outro resultado, o Rubro-Negro entrará em campo para vencer e quebrar um tabu de quase dez anos sem triunfos no Morumbi.

Willian Arão e Diego Alves foram relacionados, mas ainda não estão 100% fisicamente e ficarão como opções no banco. As únicas baixas confirmadas são César e Thiago Maia, ambos lesionados.

FICHA TÉCNICASÃO PAULO X FLAMENGOLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e Horário: 25 de fevereiro de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)VAR: Wagner Reway (PB)Onde acompanhar: TV Globo, Premiere e Tempo Real com LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO: Volpi, Diego Costa, Bruno Alves e Arboleda; Igor Vinicius, Luan, Daniel Alves,Tchê Tchê e Welington; Pablo e Luciano. Técnico: Marcos Vizolli.Desfalques: Walce, Liziero e Paulinho Boia (lesionados)Suspensos: Reinaldo (Vermelho Direto) e Léo (3º Amarelo)Voltam de suspensão: Daniel Alves (3º Amarelo)FLAMENGO: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: César e Thiago Maia (lesionados)Suspensos: -Voltam de suspensão: -