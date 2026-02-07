São Paulo vence Primavera de virada em bom jogo de Lucas e entra no G-8 do Paulistão

Momentos de bom futebol e uma atuação adequada de Lucas Moura não foram suficientes para que o São Paulo escapasse de fortes emoções neste sábado. A vitória por 2 a 1 sobre o Primavera com veio com doses de sofrimento, após o time tricolor sair perdendo no MorumBis.

Com o resultado, o time comandado por Henán Crespo vai a 10 pontos e fica em oitavo lugar, ultrapassando o São Bernardo, que perdeu para o Novorizontino. Já equipe do interior, que tem o ex-atacante Rafael Marques como técnico, fica em 11º, com sete pontos.

O São Paulo começou bem o jogo, com alta intensidade nas ações ofensivas. Lucas Moura tinha muito espaço entre as linhas de marcação do time do interior e acelerava as jogadas com facilidade, fazendo bom uso de suas arrancadas características para criar lances de perigo aos donos da casa.

Do outro lado, o Primavera só conseguia se defender para neutralizar as investidas tricolores já próximas da área. Houve alguma tensão aos 30 minutos, porque o zagueiro Afonso sofreu um choque de cabeça e teve de ser retirado de ambulância do MorumBis.

Depois da paralisação para o atendimento do defensor, os são-paulinos diminuíram o ritmo e até permitiram que a equipe de Indaiatuba construísse lances de perigo no setor ofensivo. A queda de rendimento e o sufoco nos minutos finais antes do intervalo fizeram com que a torcida vaiasse o time ao final do primeiro tempo.

No segundo tempo, a situação ficou ainda pior para o time da casa. Gabriel Poveda girou perto da meia-lua e chutou de fora da área para abrir o placar, ainda aos oito minutos. Dessa forma, a apreensão tomou conta da já insatisfeita torcida presente no MorumBis.

O ambiente desfavorável, contudo, não impediu o São Paulo de reagir. Calleri, que saiu do banco de reservas para substituir Tapia, iniciou a jogada que terminou em assistência de Lucas Ramón para Lucas. O lance foi avaliado por possível impedimento, mas acabou validado pelo VAR.

Tudo se acalmou, de uma vez por todas, quando Calleri converteu pênalti, cuja origem foi uma falta de Renato Vischi, expulso, em Luciano. Em vantagem no placar e com mais homens em campo, o São Paulo pressionou nos minutos finais, mas ainda teve de contar uma grande defesa de Rafael, em chute de Josiel, para garantir a vitória.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 PRIMAVERA

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Dória (Luciano) e Alan Franco; Cédric Soares (Lucas Ramon), Bobadilla (Danielzinho), Marcos Antônio, Lucas Moura (Pedro Ferreira) e Enzo Díaz; Ferreirinha (Lucca) e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.

PRIMAVERA: Victor Hugor; Kevin (Lucas Douglas), Afonso (Renato Vischi), Ligger e Thales Oleques; Júnior Caiçara, Luan Martins (João Victor) e Matheus Anjos (Paulo Vinícius); Paulo Baya (Luiz Fernando), Wellinton (Josiel) e Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Marques.

GOLS: Gabriel Poveda, aos oito, e Lucas, aos 25 minutos, e Calleri, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Murilo Tarrega Victor.

CARTÕES AMARELOS: Ferraresi, Dória, Luan Martins e Luiz Fernando.

CARTÃO VERMELHO: Renato Vischi.

RENDA: R$ 1.705.237,00

PÚBLICO: 37.267 pagantes.

LOCAL: MorumBis, em São Paulo.