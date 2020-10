São Paulo vai mal na Sula e perde para o Lanús, de virada, fora de casa

O São Paulo estreou com derrota na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta, o Tricolor visitou o Lanús, na Argentina, e perdeu, por 3 a 2, com todos os gols da equipe mandante marcados no segundo tempo do confronto. Com o revés, o time comandado por Fernando Diniz precisa vencer no Morumbi, na próxima quarta, para garantir a classificação às oitavas de final.

De forma geral, a atuação do São Paulo não foi nada boa. A equipe começou bem a partida, saiu na frente, e recuou ainda no primeiro tempo. Sem fazer um jogo oficial desde março desta temporada e com apenas quatro jogos amistosos neste período, o Lanús controlou o meio de campo e foi buscar o resultado na Argentina, com um show do centroavante Pepe Sand.

O resultado deixa o Tricolor em apuros na Copa Sul-Americana. Na próxima quarta, em casa, o São Paulo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conseguir a classificação. Como há o critério do gol qualificado fora de casa, triunfos por 1 a 0 ou 2 a 1 também são favoráveis ao clube do Morumbi. O empate é do Lanús no jogo da próxima semana. Confira como foi o jogo em Lanús!

Brilha a estrela de Brenner Autor de sete gols nas sete partidas anteriores do São Paulo na temporada, o atacante Brenner não perdoou o Lanús. O jovem atacante revelado na base são-paulina fez o primeiro gol da partida, ainda nos primeiros minutos da etapa inicial. A jogada começou com um bom passe em profundidade de Tchê Tchê para Luciano, que teve espaço para avançar. Pouco antes de entrar na área, o jogador fingiu que iria chutar e passou para Brenner, completamente livre, só empurrar para o gol e colocar o Tricolor em vantagem.

Empate do Lanús com uma 'ajuda' de Daniel Alves A fase do camisa 10 Daniel Alves não é das melhores. Nesta quarta, em um lance de azar, o experiente jogador acabou dando uma assistência para o centroavante Pepe Sand, o maior artilheiro da história do Lanús, marcar. Em cruzamento feito pela direita, a zaga do São Paulo afastou o lance, a bola resvalou na coxa do astro são-paulino e sobrou livre para a equipe argentina empatar a partida no estádio La Fortaleza, em Lanús.

A virada do Lanús Não à toa Pepe Sand é o artilheiro máximo do clube argentino. Aos 40 anos, o jogador virou o jogo com uma jogada típica de centroavante. Recebeu cruzamento rasteiro da direita, girou o corpo, protegeu a bola dos dois zagueiros do São Paulo e, na pequena área, conseguiu achar espaço para mandar no ângulo de Tiago Volpi.

Fim agitado e a derrota do São PauloNo fim da partida, aos 41 minutos, o garoto Brenner voltou a marcar para o São Paulo. Em lance iniciado por Daniel Alves, Luciano deu, de novo, uma boa assistência para o jovem criado na base encher o pé e empatar a partida.

O problema é que apenas quatro minutos depois, o Tricolor cometeu falta no meio de campo, a bola foi cruzada na área e Quignón subiu mais alto que o zagueiro Diego Costa para cabecear firme, no chão, sem chances de defesa para Tiago Volpi. Foi o golpe de misericórdia no São Paulo e a confirmação da vitória do Lanús no estádio La Fortaleza.

FICHA TÉCNICALANÚS 3x2 SÃO PAULO

Estádio: La Fortaleza, em Lanús (ARG)Data e horário: 28 de outubro de 2020, às 19h15 (horário de Brasília)Árbitro: Chrystian Ferreira (URU) Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Santiago Fernandez (URU) Renda/Público: Portões fechadosCartões amarelos: Facundo Pérez, De la Vega, Quignón e Aguirre (Lanús); Igor Gomes (São Paulo)Cartão vermelho: -

Gols: Brenner (12'/1ºT) (0-1); Pepe Sand (7'/2ºT) (1-1); Pepe Sand (38'/2ºT) (2-1); Brenner (41'/2ºT) (2-2); Quignón (45'/2ºT) (3-2)

LANÚS (Técnico: Luis Zubeldía) Morales; Di Plácido, Thaller, Burdisso e Bernabéi; Belmonte, Facundo Pérez (Belluschi, aos 25'/2ºT), Vera (Quignón, aos 25'/2ºT) e Aguirre (Orozco, aos 9'/2ºT); De la Vega (Orsini, aos 35'/2ºT) e Pepe Sand.

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara (Vitor Bueno, aos 22'/2ºT) e Igor Gomes (Pablo, aos 25'/2ºT); Brenner e Luciano.