São Paulo reage em campo, vira sobre o Flamengo e estreia com vitória no Brasileirão Estadão Conteúdo 28.01.26 23h47 Se o técnico Hernán Crespo disse que o São Paulo joga o Campeonato Brasileiro por 45 pontos, já faltam 42. O time fez uma apresentação para reconquistar o torcedor e bateu o Flamengo por 2 a 1, de virada, no MorumBis na estreia do torneio. A equipe tricolor não exibiu um futebol vistoso. Pelo contrário, os flamenguistas entraram em ritmo de pré-temporada, e isso já foi suficiente para equiparar e superar o São Paulo, com gol de Plata. Os são-paulinos, contudo, reagiram com bravura e disposição. O empate veio com Luciano, e a virada, com Danielzinho. A atenção do São Paulo volta ao Paulistão, pelo qual recebe o Santos, no sábado, em busca de recuperação na tabela. Já o Flamengo enfrenta o Corinthians pela Supercopa Rei, no Mané Garrincha, em Brasília. Crespo retomou a formação com três zagueiros e esperou o adversário no seu campo defensivo. O time carioca dominava as ações e impunha dificuldade na saída dos são-paulinos. O Flamengo ainda conseguia encontrar espaços entre os defensores do São Paulo. Pedro saiu da área e abriu espaço para Carrascal ter a primeira chance, ao infiltrar no espaço e receber passe de Everton Cebolinha. O colombiano deixou de abrir o placar ao bater para fora. O São Paulo não tinha o mesmo volume, mas conseguiu chegar ao ataque. Luciano recebeu lançamento de Maik e levou perigo, com finalização que triscou a trave de Rossi. O lance foi exceção em jogadas com erros de passes do time da casa. A segunda etapa manteve o ritmo dominante do Flamengo. O atual campeão do Brasileirão abriu o placar em jogada que colocou o São Paulo na roda. Após cruzamento, Pedro encostou, de peito, para Plata dar um toque sutil e tirar de Rafael. A reação são-paulina foi lançar-se ao ataque, ainda que sem grande organização. Mas funcionou, quando Enzo Díaz recebeu lançamento na esquerda e cruzou para Luciano, entre os zagueiros do Flamengo, cabecear para o empate. Com o placar igualado, o São Paulo cresceu mais na partida. O time continuou a pressionar. Desta vez, Luciano que fez o cruzamento, Pulgar falhou e a bola sobrou para Danielzinho fazer o primeiro gol dele com a camisa tricolor. O Flamengo tentou reagir, aproveitando as entradas de Arrascaeta, Bruno Henrique e Jorginho. O São Paulo segurava-se na defesa e ainda arriscava ir ao ataque. Crespo não fez mudanças até os 35 minutos do segundo tempo. Os são-paulinos denunciavam cãibras em campo. No sexto minuto de acréscimo, o Flamengo tentou o empate. Arrascaeta cabeceou forte no canto, mas Rafael salvou o São Paulo. Os flamenguistas pediram pênalti de Alan Franco, em dividida com o uruguaio, mas não houve infração. A chegada de Rafinha como gerente esportivo parece ter surtido efeito. Mesmo com menos qualidade que o adversário, o São Paulo não deixou de brigar na partida e foi recompensado com a vitória. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 X 1 FLAMENGO SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano (Lucas) e Calleri (Tapia). Técnico: Hernán Crespo. FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar e Evertton Araújo (Jorginho); Gonzalo Plata, Carrascal (Bruno Henrique) e Everton Cebolinha (Samuel Lino); Pedro (Arrascaeta). Técnico: Filipe Luís. GOLS - Plata, aos nove, Luciano aos 16, e Danielzinho, aos 25 minutos do segundo tempo. CARTÃO VERMELHO - Jorginho (Flamengo). ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO). PÚBLICO - 27.203 presentes. RENDA - R$ 1.543.721,00. LOCAL - MorumBis, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Amazônia estreia com vitória sobre a Tuna Luso no Parazão 2026 Gol de falta de Perema garante triunfo por 1 a 0 em Belterra 28.01.26 21h49 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 Mano Menezes fecha com seleção peruana visando classificação para Copa de 2030, diz jornal 29.01.26 0h57 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41