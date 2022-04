São Paulo goleia o Athletico-PR na estreia no Brasileirão

O São Paulo começou o Campeonato Brasileiro da melhor maneira possível. Na noite deste domingo (10), o Tricolor, com hat-trick de Calleri e um de Luciano, goleou o Athletico-PR por 4 a 0. Agora, o São Paulo vira a chave para a Sul-Americana, onde encara o Everton-CHI, nesta quinta-feira (14), às 19h15. No mesmo dia, o Furacão enfrentará o The Strongest-BOL, às 19h, em casa, pela Libertadores.

A partida começou morna, com as duas equipes se estudando. O São Paulo tentava apertar a saída de bola do Athletico, que conseguia trocar passes no campo ofensivo. A primeira chance do jogo foi do Furacão, com oito minutos. Cuello dominou na entrada da área e bateu, mas ela foi por cima.

O São Paulo respondeu aos 14 minutos. Rafinha tirou e armou contra-ataque com Eder. O camisa 23 tocou para Nikão, que puxou para a esquerda e bateu. Bento encaixou com facilidade. Um minuto depois, Calleri recebeu, apostou corrida com os zagueiros e bateu para fora.

CALLERI ABRE O PLACAR PARA O SÃO PAULO

Conforme a partida acontecia, o São Paulo conseguia chegar com mais perigo à meta do Athletico. Numa dessas escapadas, aos 18, Rafinha recebeu na ponta direita e cruzou. Éder furou o cabeceio, mas Khellven errou na hora de afastar. A bola sobrou para Calleri tocar na saída do goleiro e fazer 1 a 0.

Pouco tempo depois, com 21, Eder recebeu lindo passe de Igor Gomes, de letra e bateu de fora da área. Bento voou e fez um milagre.

SÃO PAULO E ATHLETICO ASSUSTAM ANTES DO INTERVALO

O Tricolor teve mais uma chance de ampliar, aos 25 minutos. Alisson achou espaço pelo meio do campo e bateu de fora da área. A bola desviou e sai em escanteio, com perigo para a meta atleticana.

Depois disso, o São Paulo recuou mais e permitiu que o Athletico ficasse com a bola. O Furacão quase empatou aos 41. Após chutão no campo de defesa, Cirino levou vantagem da indefinição na zaga do São Paulo, ficou com a bola e bateu, mas por cima do gol de Jandrei.