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São Paulo faz o possível em tormenta e bate o Boston River na estreia pela Sul-Americana

Estadão Conteúdo

O São Paulo enfrentou mais do que o Boston River na estreia pela Copa Sul-Americana. Em uma tormenta no Estádio Centenário, em Montevidéu, o time conseguiu um gol no brilho individual de Bobadilla e venceu por 1 a 0.

Com preservações, a equipe são-paulina já teve limitações. Isso foi agravado pelas condições de chuva e vento fortes na capital uruguaia. Ainda assim, o time foi pouco ameaçado e conseguiu fazer o possível para vencer.

O resultado deixa o São Paulo na segunda posição do Grupo C da Sul-Americana. O líder é o OHiggins, do Chile, que venceu o Millionarios, da Colômbia, por 2 a 0 e, portanto, tem melhor saldo de gols.

O São Paulo volta a campo no sábado, em visita ao Vitória, pela 11ª rodada do Brasileirão. Depois, o time volta a jogar pela Sul-Americana, estreando em casa na competição. O adversário será o OHiggins, valendo a liderança da chave.

O vento em Montevidéu teve rajadas de cerca de 55km/h nesta terça-feira e afetou a noite dos dois times já no aquecimento. Os jogadores não puderam trabalhar antes do jogo no campo do Estádio Centenário.

O São Paulo atacou com o vento a favor no primeiro tempo. Não só por isso, a equipe teve maior volume ofensivo, contra uma linha defensiva de cinco jogadores dos uruguaios.

Isso não quis dizer que o Boston River apenas se retrancou. Foi do mandante a primeira chance boa, com Yair González, em chute fora da área, que precisou ser defendido por Rafael. A equipe mostrou que tinha na bola parada sua principal arma.

Os paulistas incorporaram o "estilo uruguaio", com pouca qualidade na bola trabalhada. Quando entrava na área de ataque são-paulina, o jogo virava um festival de pontapés. O entrosamento frágil com escalação alternativa também prejudicou o desempenho da equipe.

A chuva e o vento se tornaram mais intensos e impuseram ainda mais dificuldades para o jogo. A bola sequer ficava parada para as cobranças de faltas.

Com cinco minutos do segundo tempo, em lance chorado, o São Paulo finalmente conseguiu marcar. Cauly aproveitou sobra após um bate-rebate e empurrou para as redes. Mas ele estava impedido, e o gol foi anulado.

O São Paulo continuou na pressão, mesmo que com dificuldade. Bobadilla fez a diferença em jogada individual, confirmando a boa fase que vive. O paraguaio driblou um marcador na entrada da área e bateu cruzado para abrir o placar.

Os minutos finais tiveram mais ações do Boston River. Não havia, contudo, chances concretas para esboçar alguma reação. Do lado são-paulino, valeu para observar o garoto Tetê, que mostrou personalidade com dribles.

FICHA TÉCNICA

BOSTON RIVER 0 X 1 SÃO PAULO

BOSTON RIVER - Antúnez; Lautaro Vázquez, Rivero (Mancebo), Martín González, Ignacio Fernández e ONeil; Amado (Gastón Ramírez), Barrios e Dafonte (Acosta); Bonfiglio (Alexander González) e Yair González (Franco Pérez). Técnico: Ignacio Ithurralde.

SÃO PAULO - Rafael; Cédric Soares, Alan Franco (Rafael Tolói), Matheus Dória e Enzo Díaz; Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Cauly (Pedro Ferreira); Ferreirinha (Tete), André Silva e Gonzalo Tapia (Artur). Técnico: Roger Machado.

GOL - Bobadilla, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).

CARTÕES AMARELOS - Ignacio Fernández (Boston River); Rafael (São Paulo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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