São Paulo e Oscar acertam rescisão, e meia se aposenta do futebol

São Paulo e Oscar chegaram a um acordo para rescisão após quase quatro meses de negociação. O jogador decidiu em dezembro que iria se aposentar após um diagnóstico cardíaco. Os documentos para o encerramento do entrave serão assinados entre esta sexta-feira e sábado.

O que destravou a negociação foi Oscar ter aberto mão de parte dos valores que tinha a receber do clube. Quando assinaram, São Paulo e o meia acertaram R$ 1,5 milhão em luvas.

A quantia seria quitada em parcelas até o fim do contrato, em dezembro de 2027. Também estavam pendentes parcelas de direitos de imagem no período em que Oscar jogou no São Paulo, além dos previstos até o fim do acordo.

Ao final da negociação, Oscar vai receber R$ 10 milhões dos cerca de R$ 55 milhões que englobavam todos os compromissos do São Paulo com o meia. O valor é referente ao período até novembro do ano passado, quando o atleta parou de jogar.

A decisão de Oscar pela aposentadoria veio após um episódio de síncope vasovagal. Oscar chegou a desmaiar durante exames feitos no CT da Barra Funda e foi internado para monitorar alterações cardíacas.

Antes disso, o meia já não jogava desde julho, quando sofreu fraturas em três vértebras lombares. Oscar chegou a retomar os treinos junto dos companheiros, mas foi novamente afastado.

Na época, o São Paulo informou uma lesão muscular na panturrilha. Posteriormente, foi oficializado que o jogador sofria com problemas cardíacos.

Ainda que a aposentadoria não tenha sido formalizada, um sinal de que Oscar não iria mais jogar veio quando o clube divulgou a numeração do elenco para a temporada. Marcos Antônio, que vestia a camisa 20, herdou a 8 do antigo colega.

O meia integrou a base são-paulina e chegou a ser integrado ao profissional, em 2008. Nesta segunda passagem pelo São Paulo, Oscar entrou em campo em 21 jogos. Ele marcou dois gols e deu cinco assistências.