São Paulo e Oscar acertam rescisão, e meia se aposenta do futebol O que destravou a negociação foi Oscar ter aberto mão de parte dos valores que tinha a receber do clube. Quando assinaram, São Paulo e o meia acertaram R$ 1,5 milhão em luvas Estadão Conteúdo 27.03.26 18h23 Oscar foi anunciado no São Paulo em 2024 (Divulgação/ Twitter @SaoPauloFC) São Paulo e Oscar chegaram a um acordo para rescisão após quase quatro meses de negociação. O jogador decidiu em dezembro que iria se aposentar após um diagnóstico cardíaco. Os documentos para o encerramento do entrave serão assinados entre esta sexta-feira e sábado. O que destravou a negociação foi Oscar ter aberto mão de parte dos valores que tinha a receber do clube. Quando assinaram, São Paulo e o meia acertaram R$ 1,5 milhão em luvas. A quantia seria quitada em parcelas até o fim do contrato, em dezembro de 2027. Também estavam pendentes parcelas de direitos de imagem no período em que Oscar jogou no São Paulo, além dos previstos até o fim do acordo. Ao final da negociação, Oscar vai receber R$ 10 milhões dos cerca de R$ 55 milhões que englobavam todos os compromissos do São Paulo com o meia. O valor é referente ao período até novembro do ano passado, quando o atleta parou de jogar. A decisão de Oscar pela aposentadoria veio após um episódio de síncope vasovagal. Oscar chegou a desmaiar durante exames feitos no CT da Barra Funda e foi internado para monitorar alterações cardíacas. Antes disso, o meia já não jogava desde julho, quando sofreu fraturas em três vértebras lombares. Oscar chegou a retomar os treinos junto dos companheiros, mas foi novamente afastado. Na época, o São Paulo informou uma lesão muscular na panturrilha. Posteriormente, foi oficializado que o jogador sofria com problemas cardíacos. Ainda que a aposentadoria não tenha sido formalizada, um sinal de que Oscar não iria mais jogar veio quando o clube divulgou a numeração do elenco para a temporada. Marcos Antônio, que vestia a camisa 20, herdou a 8 do antigo colega. O meia integrou a base são-paulina e chegou a ser integrado ao profissional, em 2008. Nesta segunda passagem pelo São Paulo, Oscar entrou em campo em 21 jogos. Ele marcou dois gols e deu cinco assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Oscar aposentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20