São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras Estadão Conteúdo 08.09.26 23h47 O São Paulo terá de vencer por pelo menos dois gols contra o Boca Juniros no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana para avançar às semifinais sem depender da disputa por pênaltis. A equipe paulista foi a Buenos Aires, onde acabou derrotada por 1 a 0 nesta terça-feira, em La Bombonera. A partida parecia promissora para o São Paulo no começo do primeiro tempo. O time, porém, desandou e perdeu as oportunidades que construiu. Após o intervalo, a qualidade rareou ainda mais. Foi o que bastou para o Boca Juniors, mesmo sem tanto primor tático ou técnico, ser superior. O castigo veio dos pés de Miguel Merentiel, ex-centroavante do Palmeiras. Os argentinos superaram um São Paulo que, mesmo tendo um lapso de qualidade na primeira etapa, foi uma representação da temporada sofrida que tem sido a de 2026. A vantagem mínima, contudo, mantém o cenário reversível. O jogo de volta será na próxima terça-feira, dia 13, às 21h30, no MorumBis, em São Paulo. Antes, o São Paulo tem o clássico com o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo Brasileirão, no sábado. Os são-paulinos poderiam ter aberto o placar no primeiro tempo, com chances de Calleri e Luciano. O time de Dorival Júnior ignorou a condição de visitante e impôs bom volume no começo do jogo e marcação alta, dificultando a saída do Boca Juniors. Isso fez efeito aos 17 minutos, quando a equipe paulista induziu os argentinos a errar um passe na defesa. A bola sobrou para Iago, que cruzou na medida para Luciano. O atacante cabeceou sozinho na área, mas Álvaro Montero se esticou para salvar. A intensidade não durou por toda a primeira etapa. O Boca Juniors conseguiu sair mais para o jogo, chegando a pressionar os 11 jogadores são-paulinos no campo de defesa. Entretanto, o time argentino falhou em criar chances como os visitantes. Leandro Paredes até participou, mas longe da área e sem sucesso na articulação. O Boca Juniors voltou do intervalo mais disposto a atacar, mas ainda pecando no meio de campo, que deixou o setor ofensivo desabastecido. O crescimento, contudo, era evidente, com mais dificuldade para o São Paulo conter as chegadas. Aos seis minutos, o time paulista não resistiu mais. A jogada começou com um belo corta-luz de Paredes na intermediária, que permitiu a inversão para Lautaro Blanco na esquerda. O lateral foi ao fundo e cruzou para Merentiel. O ex-atacante do Palmeiras tirou Arboleda e Pablo Maia com a mesma finta e chutou em cima de Rafael. No rebote, porém, o uruguaio não desperdiçou. Quem passou a fazer pressão na saída de bola foi o Boca Juniors. O São Paulo baixou a rotação e parecia sentir o gol sofrido. Ainda assim, Dorival só mudou o time quando Luciano sentiu dores na coxa, para a entrada de Gustavo Santana. O estado anímico do São Paulo foi ilustrado por Calleri. Antes da pausa para hidratação, o atacante caiu na provocação de Tomás Belmonte e fez menção a dar uma cabeçada no adversário, chegando a encostar levemente no jogador. Piero Maza amarelou o atacante, que estava pendurado, e fica fora do jogo de volta. Pouco depois, Domingos Duarte dividiu com Paredes, de carrinho, e recebeu vermelho direto. O árbitro revisou o lance no VAR e retirou o cartão ao constatar que foi o argentino que chutou o português. Sem grande perspectiva, Dorival enfim mudou a característica da equipe com a entrada de Ferreirinha no lugar de Calleri. Até então, no segundo tempo, o centroavante estava isolado, com um vazio no meio de campo são-paulino logo atrás dele. Nada melhorou, também pelo lado do Boca Juniors, que chegou a ouvir reclamações da torcida depois de tantos erros de passes. FICHA TÉCNICA BOCA JUNIORS 1 X 0 SÃO PAULO BOCA JUNIORS - Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Tomás Belmonte; Alan Velasco (Enner Valencia), Leonel Flores e Miguel Merentiel (Sebastián Villa). Técnico: Rodolfo Arruabarrena. SÃO PAULO - Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia (Newton), Marcos Antônio (Danielzinho) e Iago; Artur (André Silva), Luciano (Gustavo Santana) e Calleri (Ferreirinha). Técnico: Dorival Júnior. GOL - Miguel Merentiel, aos 6 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS - Calleri e Enner Valencia. CARTÃO VERMELHO - Domingos Duarte. ÁRBITRO - Piero Maza (CHI). PÚBLICO E RENDA - Não divulgados. LOCAL - La Bombonera, em Buenos Aires (ARG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Boca Juniors São Paulo FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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