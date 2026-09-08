Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui'

O início da semana do Remo teve um fator extra fora das quatro linhas. Com a proximidade da primeira Data-Fifa após a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, as Seleções começaram a divulgar a lista de convocados para os amistosos e jogos eliminatórios continentais. No Leão, o zagueiro Duplexe Tchamba voltou a ser lembrado em Camarões.

Aos 28 anos, o defensor do Remo retorna após cinco anos à Seleção Camaronesa para os jogos contra Ilhas Comores e Congo pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Os confrontos serão disputados ainda neste mês, nos dias 24 e 29 de setembro.

E estar novamente na Seleção é algo que Tchamba esperava há algum tempo. Para ele, isso é reflexo do trabalho que vem sendo feito no Remo nesta temporada, onde já disputou 21 jogos e marcou um gol.

"A Seleção é o resultado daqui. Tenho muito amor por essa camisa", disse o zagueiro em entrevista na reapresentação do elenco azulino nesta terça-feira (8).

A passagem pelo Remo é a primeira de Duplexe Tchamba no futebol brasileiro. E isso, segundo ele, é algo que muitos jogadores de Camarões almejam na carreira. No entanto, o zagueiro define a falta de oportunidade como fator que impede a chegada de novos atletas africanos no Brasil.

"Muitos jogadores da África querem jogar este campeonato (Brasileiro), mas não têm a oportunidade. Agora, muitas pessoas em Camarões assistem a Série A", ressaltou.

Trajetória

Cria do TAD Sports, de Camarões, Tchamba construiu a carreira na Europa. O primeiro clube no velho continente foi o Strasbourg, da França. Entre 2017 e 2018, ele disputou apenas uma partida e foi emprestado ao Stromsgdset, da Noruega.

Após três temporadas no país, o zagueiro partiu em direção a Noruega para defender o SonderjyskE em 30 partidas e marcar três gols. A saideira no velho continente aconteceu em quatro temporadas no Casa Pia, de Portugal. Trajetória que validaram uma chegada em alta no futebol brasileiro.

"Estou muito feliz por estar aqui (no Brasil), porque tem muita competição, te dá oportunidade de crescer mais rápido. O Brasileirão é um dos maiores campeonatos (do mundo). Já joguei na França e em Portugal. Aqui, futebol é cultura", disse.

Agora, Tchamba foca em permanecer com o Remo na Série A do Brasileirão. Para isso, ele garante que tudo será feito para alcançar este objetivo.

"O Remo é um clube que tem que ficar na Série A. Vamos fazer de tudo, seja em casa ou fora", finalizou.