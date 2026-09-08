Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube Junior Cunha 08.09.26 21h14 Goleiro soma 129 partidas pelo clube. (Foto: Cristino Martins/O Liberal) Principal nome do Remo nas últimas três temporadas, o goleiro Marcelo Rangel vive o melhor momento da carreira. Aos 38 anos, o camisa 88 do Leão conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal e passou a limpo algumas situações que vem vivendo nesta trajetória em Belém. No clube desde 2023, quando chegou após sete temporadas no Goiás, Marcelo Rangel se tornou um dos maiores ídolos do Fenômeno Azul. Entre as conquistas, dois títulos estaduais, sendo um Parazão e uma Supercopa Grão-Pará, e dois acessos de divisão no Campeonato Brasileiro, saindo da Série C e chegando à Série A nacional. Além das conquistas, o goleiro soma 129 partidas com a camisa do clube, colecionando defesas dignas de cinema e realizando um sonho de criança: disputar a primeira divisão do futebol brasileiro. "Certamente, este recorte no Remo, nos últimos três anos, sem dúvida nenhuma é o melhor da minha carreira. Com grandes conquistas, grandes jogos, na melhor divisão do Brasil, que é a Série A. É um sonho de criança que estamos realizando", contou. No final de semana, a intervenção no chute do atacante Pedro, do Flamengo, dentro da pequena área, rodou o mundo. Marcelo Rangel evitou, ali, o primeiro gol da equipe carioca no confronto com o Remo pela 26ª rodada do Brasileirão. Defesa que, para ele, representa todo o trabalho feito no dia a dia pela equipe de goleiros do Remo, liderada por Daniel Crizel. Marcelo Rangel é uma liderança dentro e fora de campo no Remo. (Foto: Cristino Martins/O Liberal) "O trabalho do goleiro é árduo. Diariamente, o goleiro é o que chega primeiro no campo, trabalha mais, sai por último. A vida do goleiro é resiliência, acreditar que todas as bolas serão possíveis (defender). Temos trabalhado em cima disso. A mentalidade também. O incentivo. O preparador de goleiros também é importantíssimo, no caso aqui o Daniel Crizel, capacitando cada um de nós goleiros. Quando vai para dentro de campo, um goleiro representa todos os outros (do elenco). Através daquela defesa, ficamos muito felizes em ver que o trabalho vem sendo feito de uma forma honesta, digna e de muito comprometimento", ressaltou. Fica para 2027? Neste momento da temporada, Marcelo Rangel começa, de forma mais intensa, a conviver com os questionamentos sobre a renovação de contrato com o Remo. Com vínculo encerrando em dezembro deste ano, o goleiro garante ter tranquilidade em meio a proximidade do final do contrato. "(Neste momento) Sem conversa nenhuma de renovação de contrato (com o Remo). O clube não se manifestou nem comigo, nem com o meu empresário", revelou. Entretanto, seguir no clube pretende ser algo que o goleiro vai tratar com "muito carinho", como ele mesmo contou ao O Liberal. Mas antes disso acontecer, Marcelo Rangel ressalta que o objetivo é manter a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro para 2027. "O meu foco agora são os 12 jogos que temos pela frente (no Brasileirão). E, claro, na hora certa vai acontecer esta conversa sobre ficar ou sair (do Remo), que faz parte do futebol também. Hoje não tem conversa nenhuma. Se o clube procurar, vamos ouvir com muito carinho por tudo o que construímos. Mas isso tem que vir deles, não de mim", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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