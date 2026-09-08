Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal

O zagueiro Tchamba entrou para a história do Remo. Aos 28 anos, o defensor foi convocado pelo técnico David Pagou para defender Camarões nas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas e se tornou o primeiro jogador do clube a ser chamado para uma seleção principal enquanto defendia o Leão Azul. A convocação foi anunciada na última segunda-feira (7).

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Tchamba está entre os 26 jogadores chamados para os compromissos contra Comores e Congo, durante a próxima Data Fifa. Os jogos estão previstos para os dias 24 e 29 de setembro, respectivamente. O período de preparação e atividades com a seleção se estende entre 21 de setembro e 6 de outubro.

A convocação representa também o retorno do zagueiro à seleção camaronesa após cinco anos. A última vez que ele havia sido chamado ocorreu em 2021, quando participou de três partidas — duas delas como titular. Tchamba foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Nigéria, em amistoso, e na derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

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Desde que chegou ao Remo, em março, vindo do Casa Pia, de Portugal, Tchamba se consolidou rapidamente como titular da defesa. O camaronês soma 21 partidas e um gol pelo clube na temporada. A última atuação foi justamente contra o Flamengo, no domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O chamado para a seleção acontece em um momento de protagonismo do jogador no futebol brasileiro. Contratado para a primeira experiência no país, Tchamba assumiu uma das vagas da zaga azulina e se tornou peça importante da equipe comandada por Léo Condé.

Outro azulino na Seleção

Antes de Tchamba, o Remo já havia tido um jogador relacionado a uma seleção nacional, mas em circunstâncias diferentes. O lateral-direito Rosemiro, revelado pelo clube no início da década de 1970, integrou a Seleção Brasileira Olímpica que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1975, no México.

Conhecido como “Formiga Atômica”, o ex-lateral também disputou os Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, competição na qual o Brasil terminou na quarta colocação. Rosemiro, porém, já estava negociado com o Palmeiras quando disputou o torneio.