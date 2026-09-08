Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. O Liberal 08.09.26 16h31 Tchamba foi convocado pra seleção de Camarões. (Foto: Raul Martins/Remo) O zagueiro Tchamba entrou para a história do Remo. Aos 28 anos, o defensor foi convocado pelo técnico David Pagou para defender Camarões nas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas e se tornou o primeiro jogador do clube a ser chamado para uma seleção principal enquanto defendia o Leão Azul. A convocação foi anunciada na última segunda-feira (7). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Tchamba está entre os 26 jogadores chamados para os compromissos contra Comores e Congo, durante a próxima Data Fifa. Os jogos estão previstos para os dias 24 e 29 de setembro, respectivamente. O período de preparação e atividades com a seleção se estende entre 21 de setembro e 6 de outubro. A convocação representa também o retorno do zagueiro à seleção camaronesa após cinco anos. A última vez que ele havia sido chamado ocorreu em 2021, quando participou de três partidas — duas delas como titular. Tchamba foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Nigéria, em amistoso, e na derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. VEJA MAIS Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Remo e Paysandu são autuados pela PF após irregularidades na segurança do Mangueirão Clubes foram notificados por problemas nos planos de segurança dos jogos; no caso do Remo, também foram encontrados vigilantes sem curso exigido para atuar em eventos sociais Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental' Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão Desde que chegou ao Remo, em março, vindo do Casa Pia, de Portugal, Tchamba se consolidou rapidamente como titular da defesa. O camaronês soma 21 partidas e um gol pelo clube na temporada. A última atuação foi justamente contra o Flamengo, no domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O chamado para a seleção acontece em um momento de protagonismo do jogador no futebol brasileiro. Contratado para a primeira experiência no país, Tchamba assumiu uma das vagas da zaga azulina e se tornou peça importante da equipe comandada por Léo Condé. Outro azulino na Seleção Antes de Tchamba, o Remo já havia tido um jogador relacionado a uma seleção nacional, mas em circunstâncias diferentes. O lateral-direito Rosemiro, revelado pelo clube no início da década de 1970, integrou a Seleção Brasileira Olímpica que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1975, no México. Conhecido como “Formiga Atômica”, o ex-lateral também disputou os Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, competição na qual o Brasil terminou na quarta colocação. Rosemiro, porém, já estava negociado com o Palmeiras quando disputou o torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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