Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Caio Maia 08.09.26 15h52 O Remo terá dois desfalques por suspensão para enfrentar o Bahia, na próxima segunda-feira (14), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Marcelinho recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo (6), no Mangueirão. Titular absoluto da posição, o jogador completou um turno inteiro como titular do Leão na competição e vinha sendo um dos principais destaques da equipe. A tendência é que Matheus Alexandre seja o substituto na lateral direita. O jogador já ocupou a função durante a temporada e começou como titular justamente em um período em que Marcelinho esteve fora. Outra alternativa é Yago Pikachu, que também pode atuar pelo setor, embora venha sendo utilizado mais adiantado nas últimas partidas. Já no meio-campo, Léo Condé terá de definir quem ocupará a vaga de Edson Fernando. O volante entrou no segundo tempo contra o Flamengo e acabou expulso após o apito final, ficando suspenso para a próxima rodada. A suspensão de Edson Fernando, no entanto, não deve causar tanta dor de cabeça a Léo Condé, já que o jogador não vinha sendo utilizado entre os titulares nos últimos jogos. A tendência é que a dupla de volantes azulina permaneça formada por Patrick e Leonel Picco. A partida em Salvador será mais um desafio para o Remo na tentativa de reagir no Brasileirão. O Leão vem de derrota para o Flamengo e chegou a seis jogos consecutivos sem vencer, permanecendo na vice-lanterna, com 23 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14 futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mudou Paysandu x Inter de Limeira será na Curuzu; saiba os detalhes A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo diretor de futebol do clube, Alberto Maia 08.09.26 20h27 São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras 08.09.26 23h47 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14 Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06