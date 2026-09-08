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Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são

Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Caio Maia

O Remo terá dois desfalques por suspensão para enfrentar o Bahia, na próxima segunda-feira (14), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

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Marcelinho recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo (6), no Mangueirão. Titular absoluto da posição, o jogador completou um turno inteiro como titular do Leão na competição e vinha sendo um dos principais destaques da equipe.

A tendência é que Matheus Alexandre seja o substituto na lateral direita. O jogador já ocupou a função durante a temporada e começou como titular justamente em um período em que Marcelinho esteve fora. Outra alternativa é Yago Pikachu, que também pode atuar pelo setor, embora venha sendo utilizado mais adiantado nas últimas partidas.

Já no meio-campo, Léo Condé terá de definir quem ocupará a vaga de Edson Fernando. O volante entrou no segundo tempo contra o Flamengo e acabou expulso após o apito final, ficando suspenso para a próxima rodada.

A suspensão de Edson Fernando, no entanto, não deve causar tanta dor de cabeça a Léo Condé, já que o jogador não vinha sendo utilizado entre os titulares nos últimos jogos. A tendência é que a dupla de volantes azulina permaneça formada por Patrick e Leonel Picco.

A partida em Salvador será mais um desafio para o Remo na tentativa de reagir no Brasileirão. O Leão vem de derrota para o Flamengo e chegou a seis jogos consecutivos sem vencer, permanecendo na vice-lanterna, com 23 pontos.

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