Uma noite de frustração para os bicolores Carlos Ferreira 08.09.26 14h37 A torcida deu sua força, o time até que foi valente, mas não competente. O Paysandu estreou perdendo em casa para o Brusque (2 x 1), causou grande frustração e tornou mais difícil a missão do acesso. O Brusque jogou nos erros do Papão e teve méritos no seu jogou estratégico e construção da vitória. A vulnerabilidade do Paysandu voltou a se manifestar em contra-ataques do adversário. O sistema defensivo se derruma quando o time precisa correr pra trás. Em jogo tenso, como o de ontem, mais ainda. No próximo domingo o Papão estará em Araraquara contra a Ferroviária, pressionado a compensar a má estreia que o colocou na "lanterna" do quadrangular. E se a torcida rendesse pontuação...? Só no futebol o público paga para assistir o seu próprio espetáculo e torna o o time coadjuvante. O Remo foi muito isso contra o Flamengo. Na inversão de papéis a torcida deu um show para os atletas curtirem e o público da Globo se encantar. Se torcida rendesse pontuação, o Leão Azul estaria no bloco superior da classificação. A torcida rende pontos, sim, para efeito de mercado. Um show como foi o do último domingo, em momento de visibilidade internacional, agrega valor e torna o clube mais atraente a patrocinadores, investidores, jogadores, técnicos... Como foi dito recentemente pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, a torcida sempre pesa nas decisões em investidas do Remo nas contratações. Enfim, valeu demais. BAIXINHAS * A torcida azulina se posicionou bem e na hora oportuna com sua paixão e sua capacidade de dar espetáculo através dos seus mosaicos e com a celebração à padroeira Nossa Senhora de Nazaré. O lado remista do Mangueirão lotado encantou a todos e arrancou justos elogios dos profissionais do Flamengo e da grande mídia do país. * Leão Azul não terá Marcelinho contra o Bahia. O lateral está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alternativa provável é Pikachu na lateral em dobradinha com Galeano, enquanto Jajá deve retomar a titularidade na esquerda do ataque. * Com jogos nas seleções sub 20, sub 23 e principal de Camarões, o remista Duplexe Tchamba terá a honra de defender o seu país novamente. O zagueiro do Leão está convocado para dois jogos das eliminatórias da Copa Africana de Nações, contra Comores e Congo, dias 24 e 29 de setembro de 2026. * Tchamba é o segundo jogador do Remo convocado para uma seleção nacional. Em 1975 o lateral direito Rosemiro foi titular da seleção brasileira campeã panamericana no México. Em seguida foi vendido ao Palmeiras. * Em 1968, o atacante da Tuna Manoel Maria foi para a seleção pré-olimpíca e em seguida para o Santos. Em 1920, Suíço, lateral esquerdo do Paysandu, entrou na lista da Seleção Brasileira, mas nem viajou. * Eleições do Paysandu, dia 3 de novembro, vão ocorrer com a vida do clube entre acesso à Série B ou permanência na Série C. As eleições do Remo serão cinco dias após, dia 8, entre os jogos contra o Botafogo (33a) e Chapecoense (34a rodada) da Série A, ambos em Belém. * Bahia, 10 jogos sem perder. Remo, 8 jogos sem vencer. Entre a invencibilidade de um e o jejum de outro, o jogo tem o histórico recente do confronto com três vitórias do Leão Azul: 3 x 1, 4 x 1 e 2 x 1. Os números apimentam o jogo de amanhã em Salvador. * São de Marcelo Rangel as duas defesas mais difíceis da Série A, até agora. Contra o Coritiba, em Curitiba, foi buscar a bola no canto em cabeceio para baixo, na linha do gol. Contra o Flamengo em Belém se contorceu para mudar o corpo de direção e fez milagre em finalização de Pedro. Goleiraçoaçoaço! Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Uma noite de frustração para os bicolores 08.09.26 14h37 Carlos Ferreira Serviço defensivo é o que mais preocupa no Leão 03.09.26 10h29 Carlos Ferreira Por que acreditar no Papão? 02.09.26 10h18 Carlos Ferreira A mais dolorosa das derrotas 01.09.26 15h27