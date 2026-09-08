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CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Uma noite de frustração para os bicolores

Carlos Ferreira

A torcida deu sua força, o time até que foi valente, mas não competente. O Paysandu estreou perdendo em casa para o Brusque (2 x 1), causou grande frustração e tornou mais difícil a missão do acesso. O Brusque jogou nos erros do Papão e teve méritos no seu jogou estratégico e construção da vitória.

A vulnerabilidade do Paysandu voltou a se manifestar em contra-ataques do adversário. O sistema defensivo se derruma quando o time precisa correr pra trás. Em jogo tenso, como o de ontem, mais ainda. No próximo domingo o Papão estará em Araraquara contra a Ferroviária, pressionado a compensar a má estreia que o colocou na "lanterna" do quadrangular.

E se a torcida rendesse pontuação...? 

Só no futebol o público paga para assistir o seu próprio espetáculo e torna o o time coadjuvante. O Remo foi muito isso contra o Flamengo. Na inversão de papéis a torcida deu um show para os atletas curtirem e o público da Globo se encantar. Se torcida rendesse pontuação, o Leão Azul estaria no bloco superior da classificação.

A torcida rende pontos, sim, para efeito de mercado. Um show como foi o do último domingo, em momento de visibilidade internacional, agrega valor e torna o clube mais atraente a patrocinadores, investidores, jogadores, técnicos... Como foi dito recentemente pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, a torcida sempre pesa nas decisões em investidas do Remo nas contratações. Enfim, valeu demais. 

BAIXINHAS

* A torcida azulina se posicionou bem e na hora oportuna com sua paixão e sua capacidade de dar espetáculo através dos seus mosaicos e com a celebração à padroeira Nossa Senhora de Nazaré. O lado remista do Mangueirão lotado encantou a todos e arrancou justos elogios dos profissionais do Flamengo e da grande mídia do país. 

* Leão Azul não terá Marcelinho contra o Bahia. O lateral está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alternativa provável é Pikachu na lateral em dobradinha com Galeano, enquanto Jajá deve retomar a titularidade na esquerda do ataque. 

* Com jogos nas seleções sub 20, sub 23 e principal de Camarões, o remista Duplexe Tchamba terá a honra de defender o seu país novamente. O zagueiro do Leão está convocado para dois jogos das eliminatórias da Copa Africana de Nações, contra Comores e Congo, dias 24 e 29 de setembro de 2026.  

* Tchamba é o segundo jogador do Remo convocado para uma seleção nacional. Em 1975 o lateral direito Rosemiro foi titular da seleção brasileira campeã panamericana no México. Em seguida foi vendido ao Palmeiras. 

* Em 1968, o atacante da Tuna Manoel Maria foi para a seleção pré-olimpíca e em seguida para o Santos. Em 1920, Suíço, lateral esquerdo do Paysandu, entrou na lista da Seleção Brasileira, mas nem viajou.

* Eleições do Paysandu, dia 3 de novembro, vão ocorrer com a vida do clube entre acesso à Série B ou permanência na Série C. As eleições do Remo serão cinco dias após, dia 8, entre os jogos contra o Botafogo (33a) e Chapecoense (34a rodada) da Série A, ambos em Belém. 

* Bahia, 10 jogos sem perder. Remo, 8 jogos sem vencer. Entre a invencibilidade de um e o jejum de outro, o jogo tem o histórico recente do confronto com três vitórias do Leão Azul: 3 x 1, 4 x 1 e 2 x 1. Os números apimentam o jogo de amanhã em Salvador. 

* São de Marcelo Rangel as duas defesas mais difíceis da Série A, até agora. Contra o Coritiba, em Curitiba, foi buscar a bola no canto em cabeceio para baixo, na linha do gol. Contra o Flamengo em Belém se contorceu para mudar o corpo de direção e fez milagre em finalização de Pedro. Goleiraçoaçoaço!

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