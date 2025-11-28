Capa Jornal Amazônia
São Paulo: Belmonte e mais dois dirigentes caem após goleada vexatória no Brasileirão

Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi também não continuam no departamento de futebol do clube tricolor

Estadão Conteúdo
fonte

Carlos Belmonte ()

Carlos Belmonte não ocupa mais o cargo de diretor de futebol do São Paulo. A decisão foi anunciada pelo clube paulista nesta sexta-feira, 28, após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Fluminense, na quinta, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi também não continuam no departamento de futebol do clube tricolor. O São Paulo informou as saídas em comunicado nas redes sociais.

"O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026", disse o São Paulo.

A relação entre Carlos Belmonte e o presidente Julio Casares estava enfraquecida, por conta de questões políticas. Existe, inclusive, a possibilidade de eles serem rivais na próxima eleição do clube, em dezembro de 2026.

A crise no São Paulo pode se agravar nos próximos dias. Segundo o site Ge, um grupo de conselheiros da oposição do clube começou a reunir assinaturas para pedir o impeachment do presidente Julio Casares. A alegação seria de gestão temerária.

Carlos Belmonte foi diretor geral do São Paulo na gestão do ex-presidente Leco. Ele liderou o projeto de basquete do clube, que passou a ser profissionalizado no fim de 2018. Belmonte assumiu o cargo de diretor de futebol no início do mandato de Julio Casares, em janeiro de 2021.

O São Paulo está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O time paulista não tem mais chances de alcançar o G-7, que dá vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.

A derrota no Rio provocou um clima de instabilidade que causou uma grave crise nos bastidores da agremiação. O volante Luiz Gustavo concedeu entrevista ao final da partida contra os cariocas e fez duras cobranças tendo como alvo a cúpula diretiva.

"As pessoas que têm de vir e assumir algumas situações. Nós (jogadores) estamos aqui fora botando a cara" desabafou o atleta em entrevista ainda no gramado após a goleada de 6 a 0 para o Fluminense no Maracanã.

O próximo compromisso do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro acontece na próxima quarta-feira. A equipe paulista recebe o Internacional, que luta para fugir do rebaixamento, em jogo marcado para a Vila Belmiro.

Palavras-chave

futebol

São Paulo

dirigentes

demissão
