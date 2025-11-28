São Paulo: Belmonte e mais dois dirigentes caem após goleada vexatória no Brasileirão Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi também não continuam no departamento de futebol do clube tricolor Estadão Conteúdo 28.11.25 13h47 Carlos Belmonte () Carlos Belmonte não ocupa mais o cargo de diretor de futebol do São Paulo. A decisão foi anunciada pelo clube paulista nesta sexta-feira, 28, após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Fluminense, na quinta, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi também não continuam no departamento de futebol do clube tricolor. O São Paulo informou as saídas em comunicado nas redes sociais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026", disse o São Paulo. A relação entre Carlos Belmonte e o presidente Julio Casares estava enfraquecida, por conta de questões políticas. Existe, inclusive, a possibilidade de eles serem rivais na próxima eleição do clube, em dezembro de 2026. A crise no São Paulo pode se agravar nos próximos dias. Segundo o site Ge, um grupo de conselheiros da oposição do clube começou a reunir assinaturas para pedir o impeachment do presidente Julio Casares. A alegação seria de gestão temerária. Carlos Belmonte foi diretor geral do São Paulo na gestão do ex-presidente Leco. Ele liderou o projeto de basquete do clube, que passou a ser profissionalizado no fim de 2018. Belmonte assumiu o cargo de diretor de futebol no início do mandato de Julio Casares, em janeiro de 2021. O São Paulo está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O time paulista não tem mais chances de alcançar o G-7, que dá vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. A derrota no Rio provocou um clima de instabilidade que causou uma grave crise nos bastidores da agremiação. O volante Luiz Gustavo concedeu entrevista ao final da partida contra os cariocas e fez duras cobranças tendo como alvo a cúpula diretiva. "As pessoas que têm de vir e assumir algumas situações. Nós (jogadores) estamos aqui fora botando a cara" desabafou o atleta em entrevista ainda no gramado após a goleada de 6 a 0 para o Fluminense no Maracanã. O próximo compromisso do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro acontece na próxima quarta-feira. A equipe paulista recebe o Internacional, que luta para fugir do rebaixamento, em jogo marcado para a Vila Belmiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo dirigentes demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00