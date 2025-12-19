São Paulo anuncia a contratação do volante Danielzinho, ex-Mirassol, até 2027

O São Paulo iniciou nesta sexta-feira, a reformulação para a temporada 2026. O clube anunciou a contratação do volante Danielzinho um dos destaques da campanha que levou o Mirassol a uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores.

O meio-campista de 31 anos assinou contrato por duas temporadas. Pela negociação, ele poderá estender o vínculo por mais um ano se as metas pré-estabelecidas forem alcançadas durante a sua passagem pelo clube do MorumBis.

De acordo com o site oficial, o jogador de 31 anos chegou sem custos, já que o seu vínculo com o time do interior paulista terminaria ao fim deste ano. Capitão do time que terminou o Campeonato Brasileiro em quarto lugar, ele participou de 37, das 38 rodadas do Brasileiro.

"É a realização de um sonho, sentimento muito bom mesmo. Terá a oportunidade de vestir uma camisa deste peso é um privilégio. Estou muito feliz porque é algo que um dia foi sonhado", afirmou o jogador em entrevista ao site do clube.

O atleta já realizou exames médicos, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e vai se integrar ao elenco no início de janeiro, quando terá início a pré-temporada. Pelo Mirassol, ele fez 50 partidas na temporada.