Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo anuncia a contratação do volante Danielzinho, ex-Mirassol, até 2027

Estadão Conteúdo

O São Paulo iniciou nesta sexta-feira, a reformulação para a temporada 2026. O clube anunciou a contratação do volante Danielzinho um dos destaques da campanha que levou o Mirassol a uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores.

O meio-campista de 31 anos assinou contrato por duas temporadas. Pela negociação, ele poderá estender o vínculo por mais um ano se as metas pré-estabelecidas forem alcançadas durante a sua passagem pelo clube do MorumBis.

De acordo com o site oficial, o jogador de 31 anos chegou sem custos, já que o seu vínculo com o time do interior paulista terminaria ao fim deste ano. Capitão do time que terminou o Campeonato Brasileiro em quarto lugar, ele participou de 37, das 38 rodadas do Brasileiro.

"É a realização de um sonho, sentimento muito bom mesmo. Terá a oportunidade de vestir uma camisa deste peso é um privilégio. Estou muito feliz porque é algo que um dia foi sonhado", afirmou o jogador em entrevista ao site do clube.

O atleta já realizou exames médicos, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e vai se integrar ao elenco no início de janeiro, quando terá início a pré-temporada. Pelo Mirassol, ele fez 50 partidas na temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Danielzinho

reforço
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

19.12.25 13h41

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

FUTEBOL

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA

Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA

19.12.25 9h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

Futebol

Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier'

Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral

30.01.23 11h34

MENSAGEM

'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade

Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo

09.10.22 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda