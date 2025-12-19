São Paulo anuncia a contratação do volante Danielzinho, ex-Mirassol, até 2027 Estadão Conteúdo 19.12.25 11h57 O São Paulo iniciou nesta sexta-feira, a reformulação para a temporada 2026. O clube anunciou a contratação do volante Danielzinho um dos destaques da campanha que levou o Mirassol a uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores. O meio-campista de 31 anos assinou contrato por duas temporadas. Pela negociação, ele poderá estender o vínculo por mais um ano se as metas pré-estabelecidas forem alcançadas durante a sua passagem pelo clube do MorumBis. De acordo com o site oficial, o jogador de 31 anos chegou sem custos, já que o seu vínculo com o time do interior paulista terminaria ao fim deste ano. Capitão do time que terminou o Campeonato Brasileiro em quarto lugar, ele participou de 37, das 38 rodadas do Brasileiro. "É a realização de um sonho, sentimento muito bom mesmo. Terá a oportunidade de vestir uma camisa deste peso é um privilégio. Estou muito feliz porque é algo que um dia foi sonhado", afirmou o jogador em entrevista ao site do clube. O atleta já realizou exames médicos, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e vai se integrar ao elenco no início de janeiro, quando terá início a pré-temporada. Pelo Mirassol, ele fez 50 partidas na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Danielzinho reforço COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19