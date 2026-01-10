São Bernardo começa o Paulistão voando e atropela o novato Capivariano

O Campeonato Paulista de 2026 teve início neste sábado (10) com goleada do São Bernardo sobre o Capivariano por 4 a 0, no estádio Primeiro de Maio. Em casa, o time do ABC construiu o resultado com dois gols de Echaporã, um de Felipe Garcia e um de Pedro Vitor, em partida que marcou o retorno do clube de Capivari à elite estadual após uma década.

Com o triunfo, o São Bernardo começa a competição somando três pontos e larga entre os vencedores da primeira rodada. Já o Capivariano, recém-promovido da Série A2, inicia sua campanha sem pontuar e terá de buscar recuperação nas próximas partidas.

O primeiro tempo foi marcado por maior iniciativa do Capivariano nos minutos iniciais, com marcação alta e tentativa de controlar o ritmo, embora sem transformar esse domínio em finalizações claras. O São Bernardo demorou a se encontrar, mas mostrou eficiência quando chegou ao ataque.

Aos 27 minutos, após bola disputada dentro da área, Echaporã aproveitou a sobra e finalizou para abrir o placar. A equipe visitante ainda levou perigo em cabeçada de Octávio, enquanto os donos da casa quase ampliaram em duas oportunidades: primeiro com o próprio Echaporã e depois com João Paulo, que acertou a trave após jogada individual. Nos instantes finais, o Capivariano ainda perdeu Rodolfo por lesão.

Na etapa final, o São Bernardo passou a explorar melhor os espaços e transformou o controle em vantagem no placar. Aos 11 minutos, Pará cobrou escanteio pela direita, o goleiro Guilherme Nogueira saiu mal, Manzoli desviou, e Echaporã apareceu novamente na segunda trave para marcar o segundo.

O lance foi revisado pelo VAR e confirmado pela arbitragem. Mais organizado e dominante, o time da casa chegou ao terceiro aos 25 minutos, quando Felipe Garcia bateu com firmeza no canto esquerdo após cobrança precisa, praticamente definindo o resultado no Primeiro de Maio.

Já aos 48 minutos, Pará voltou a ser decisivo ao cruzar da esquerda, Pedro Vitor ganhou de Tarcísio pelo alto e soltou um chute forte para fechar o placar e transformar a vitória em goleada.

Na sequência do Paulistão, o Capivariano volta a campo na terça-feira (13), quando recebe a Portuguesa, às 21h30, na Arena Capivari, em busca de reação diante de sua torcida. Já o São Bernardo terá um desafio fora de casa na quinta-feira (15) às 21h45, contra o São Paulo, no MorumBis, tentando dar continuidade ao bom início de campanha.

FICHA TÉCNICA SÃO BERNARDO 4 X 0 CAPIVARIANO SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo, Hélder, Wellington e Pará; Foguinho (Marcão), Romisson e João Paulo; Echaporã (Pedro Vitor), Felipe Garcia (Fabrício Daniel) e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá. CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Marcos Moser, Octávio, Wendel Lomar e Leonan (Tarcísio); Bruno Silva, Thiago Moraes (Vinícius Guedes) e Mike (Matheus Guilherme); Felipe Azevedo (Baianinho), Rodolfo (Ravanelli) e Vinícius Popó. Técnico: Élio Sizenando. GOLS - Echaporã, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 11 minutos do segundo; Felipe Garcia, aos 25, e Pedro Vitor, aos 48 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Hélder (SBD); Leonan, Baianinho, Tarcísio, Ravanelli e Rodolfo (CPV) ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha (SP) PÚBLICO - 1.175 torcedores RENDA - R$ 28.580,00 LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).