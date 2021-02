'São 10 estrelas a brilhar...': Flamengo presta homenagem aos Garotos do Ninho e declara luto 'todo dia 8/2'

“São 10 estrelas a brilhar no céu do meu Mengão...”. Há exatos dois anos, ocorria a tragédia que atingiu o Flamengo e toda comunidade do futebol, com o incêndio que vitimou dez jogadores da base do clube em alojamento do Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

E, através das redes sociais, o Flamengo comunicou que "todo dia 8 de fevereiro estaremos de luto". O clube divulgou um vídeo em que as luzes do Ninho do Urubu, da sede da Gávea e do Maracanã se apagam. Assista-o:

> Veja informações sobre os desdobramentos do incêndio O incêndio que atingiu o alojamento das divisões de base do Flamengo, em 8 de fevereiro de 2019, no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu vitimou Athila Paixão (14), Arthur Vinícius (14), Bernardo Pisetta (14), Gedson Santos (14), Jorge Eduardo Santos (15), Pablo Henrique (14), Rykelmo de Souza (16), Samuel Thomas Rosa (15), Vitor Isaías (15) e Christian Esmério (15).