Santos x Botafogo: entenda a atuação de André Mazzuco nos bastidores dos dois clubes

Na noite desta quarta-feira (20), Santos e Botafogo se enfrentam em mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Em situações parecidas na tabela, os clubes possuem outro nome em comum nos bastidores recentes: André Mazzuco. O dirigente saiu do Peixe em outubro do ano passado, em meio a uma crise no clube, e foi para o Glorioso em fevereiro. Mesmo com pouco tempo, Mazzuco é considerado o homem de confiança de John Textor, investidor da SAF do Alvinegro.

André Mazzuco chegou no Botafogo no início de uma reformulação do departamento de futebol,que passou a ser comandado pelo investidor John Textor e foi o primeiro nome anunciado pelo empresário. O diretor é o elo mais próximo entre o clube e o investidor, sendo apontado como homem de confiança do empresário.

Mazzuco passou a ser o responsável, até mesmo, por apresentar o projeto de Textor a alguns nomes que estão na mira do Botafogo no mercado, como foi o caso do atacante Luis Henrique, do Olympique de Marseille, da França.

No entanto, antes de chegar ao Botafogo, Mazzuco estava no Santos e teria deixado o club em meio uma crise gerada pelo temor ao rebaixamento à Série B do Brasileirão. À época, o peixe havia demitido o técnico Fernando Diniz pouco mais de um mês antes.

Reforços

O Botafogo apresentou, recentemente, o lateral esquerdo Fernando Marçal, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra, e o meia Carlos Eduardo, que estava no Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita. Também estão em negociações com o atacante Luis Henrique, que foi revelado pelo próprio Alvinegro e joga na França, e com o zagueiro Adryelson.

