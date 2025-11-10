Santos vê risco de rebaixamento para a Série B chegar em quase 60% após derrota para o Flamengo O Santos ainda tem seis jogos para realizar no Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 10.11.25 14h53 O Santos continua em situação difícil no Campeonato Brasileiro e com o risco de queda cada vez maior. No último domingo, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu para o Flamengo por 3 a 2, no estádio do Maracanã. Com o revés, permaneceu na zona de rebaixamento, na 17ª sétima posição, com 33 pontos. A primeira equipe fora da degola é o Vitória, que soma 35, mas tem um jogo a mais. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro é de 59,4%. Antes da derrota para o Flamengo, a probabilidade era de 50,5%. Os outros integrantes da zona de rebaixamento são: Juventude (18º com 32 pontos), Fortaleza (19º, com 30), e Sport (lanterna, com 17 pontos). Assim como o Santos, Fortaleza e Sport possuem uma partida a menos. O Santos ainda tem seis jogos para realizar no Campeonato Brasileiro. O time de Juan Pablo Vojvoda encara: Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa). Vojvoda pediu apoio dos torcedores do Santos na luta contra o rebaixamento. "Quando termina o jogo, eles vão avaliar, ver se fizemos um bom jogo, se não, mas durante o jogo eu quero esse torcedor da Vila que leve a gente para frente. Esse torcedor que eu quando vinha jogar e era visitante eu sentia o torcedor e dizia: 'Na Vila é complicado'. Então eu quero esse torcedor. Depois, o torcedor tem todo o direito de avaliar como respondeu o time. Estamos em um momento que temos que estar juntos, um momento que precisamos do torcedor, os jogadores precisam dos torcedores, e preciso também deles", afirmou o treinador. RISCO DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG: SPORT - 100% Fortaleza - 92,6% Juventude - 76,8% Santos - 59,4% Vitória - 51,9% Internacional - 16,9% Grêmio - 1,7% Ceará - 0,19% Corinthians - 0,19% Red Bull Bragantino - 0,18% Vasco - 0,15% Atlético-MG - 0,009% São Paulo - 0,001% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC risco de queda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Hélio dos Anjos renova com o Náutico e frustra retorno ao Paysandu Técnico terá seu filho, Guilherme dos Anjos, ocupando o mesmo cargo no Timbu 10.11.25 16h23 série b Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B 10.11.25 16h06 Futebol Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. 10.11.25 12h24 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B 10.11.25 9h22 FUTEBOL Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026 09.11.25 23h01 MAIS UMA Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano 09.11.25 22h31