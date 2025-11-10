Santos vê risco de rebaixamento para a Série B chegar em quase 60% após derrota para o Flamengo

O Santos continua em situação difícil no Campeonato Brasileiro e com o risco de queda cada vez maior. No último domingo, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu para o Flamengo por 3 a 2, no estádio do Maracanã. Com o revés, permaneceu na zona de rebaixamento, na 17ª sétima posição, com 33 pontos. A primeira equipe fora da degola é o Vitória, que soma 35, mas tem um jogo a mais.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro é de 59,4%. Antes da derrota para o Flamengo, a probabilidade era de 50,5%.

Os outros integrantes da zona de rebaixamento são: Juventude (18º com 32 pontos), Fortaleza (19º, com 30), e Sport (lanterna, com 17 pontos). Assim como o Santos, Fortaleza e Sport possuem uma partida a menos.

O Santos ainda tem seis jogos para realizar no Campeonato Brasileiro. O time de Juan Pablo Vojvoda encara: Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).

Vojvoda pediu apoio dos torcedores do Santos na luta contra o rebaixamento. "Quando termina o jogo, eles vão avaliar, ver se fizemos um bom jogo, se não, mas durante o jogo eu quero esse torcedor da Vila que leve a gente para frente. Esse torcedor que eu quando vinha jogar e era visitante eu sentia o torcedor e dizia: 'Na Vila é complicado'. Então eu quero esse torcedor. Depois, o torcedor tem todo o direito de avaliar como respondeu o time. Estamos em um momento que temos que estar juntos, um momento que precisamos do torcedor, os jogadores precisam dos torcedores, e preciso também deles", afirmou o treinador.

RISCO DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG:

SPORT - 100%

Fortaleza - 92,6%

Juventude - 76,8%

Santos - 59,4%

Vitória - 51,9%

Internacional - 16,9%

Grêmio - 1,7%

Ceará - 0,19%

Corinthians - 0,19%

Red Bull Bragantino - 0,18%

Vasco - 0,15%

Atlético-MG - 0,009%

São Paulo - 0,001%