Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos vê risco de rebaixamento para a Série B chegar em quase 60% após derrota para o Flamengo

O Santos ainda tem seis jogos para realizar no Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo

O Santos continua em situação difícil no Campeonato Brasileiro e com o risco de queda cada vez maior. No último domingo, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu para o Flamengo por 3 a 2, no estádio do Maracanã. Com o revés, permaneceu na zona de rebaixamento, na 17ª sétima posição, com 33 pontos. A primeira equipe fora da degola é o Vitória, que soma 35, mas tem um jogo a mais.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro é de 59,4%. Antes da derrota para o Flamengo, a probabilidade era de 50,5%.

Os outros integrantes da zona de rebaixamento são: Juventude (18º com 32 pontos), Fortaleza (19º, com 30), e Sport (lanterna, com 17 pontos). Assim como o Santos, Fortaleza e Sport possuem uma partida a menos.

O Santos ainda tem seis jogos para realizar no Campeonato Brasileiro. O time de Juan Pablo Vojvoda encara: Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).

Vojvoda pediu apoio dos torcedores do Santos na luta contra o rebaixamento. "Quando termina o jogo, eles vão avaliar, ver se fizemos um bom jogo, se não, mas durante o jogo eu quero esse torcedor da Vila que leve a gente para frente. Esse torcedor que eu quando vinha jogar e era visitante eu sentia o torcedor e dizia: 'Na Vila é complicado'. Então eu quero esse torcedor. Depois, o torcedor tem todo o direito de avaliar como respondeu o time. Estamos em um momento que temos que estar juntos, um momento que precisamos do torcedor, os jogadores precisam dos torcedores, e preciso também deles", afirmou o treinador.

RISCO DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG:

  • SPORT - 100%
  • Fortaleza - 92,6%
  • Juventude - 76,8%
  • Santos - 59,4%
  • Vitória - 51,9%
  • Internacional - 16,9%
  • Grêmio - 1,7%
  • Ceará - 0,19%
  • Corinthians - 0,19%
  • Red Bull Bragantino - 0,18%
  • Vasco - 0,15%
  • Atlético-MG - 0,009%
  • São Paulo - 0,001%
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Santos FC

risco de queda
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Hélio dos Anjos renova com o Náutico e frustra retorno ao Paysandu

Técnico terá seu filho, Guilherme dos Anjos, ocupando o mesmo cargo no Timbu

10.11.25 16h23

série b

Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho

Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B

10.11.25 16h06

Futebol

Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro

Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais.

10.11.25 12h24

Futebol

Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026

Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos.

10.11.25 12h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada

Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina

10.11.25 7h40

Futebol

Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba

O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B

10.11.25 9h22

FUTEBOL

Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo

Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026

09.11.25 23h01

MAIS UMA

Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu

Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano

09.11.25 22h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda