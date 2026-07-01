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Santos sofre transfer ban da Fifa por dívida com Monaco e fica impedido de registrar atletas

Estadão Conteúdo

O Santos sofreu um transfer ban da Fifa por causa de uma dívida com o Monaco referente ao pagamento do volante Jean Lucas, contratado em 2024 e que atualmente defende o Bahia. A punição foi publicada no site da entidade que governa o futebol no mundo nesta quarta-feira.

Com isso, o clube alvinegro ficará três janelas de transferência sem poder registrar novos atletas ou até quitar a dívida de cerca de R$ 12 milhões (2,032 milhões de euro).

Em maio de 2025, o clube foi condenado pela Fifa, mas recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu adiar a condenação. No entanto, o órgão rejeitou o recurso e manteve a pena. O clube tenta retomar contato com os franceses para negociar um novo cronograma de pagamento.

Após o Santos deixar de pagar a terceira parcela referente ao negócio com Jean Lucas, o Monaco acionou a Fifa em janeiro do ano passado. O time alvinegro tentou negociar a dívida, que seria dividida em dois pagamentos, mas o clube francês recusou.

Antes mesmo da punição, o diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos, já havia dito que a prioridade do clube no segundo semestre é cuidar da parte financeira. "A prioridade é cuidar do interno, conseguir manter a casa em ordem para, aí sim, ter capacidade de encontrar novas receitas e fazer investimentos. Neste momento, o clube está cuidando bastante da estrutura, dos profissionais e do elenco. Mas, obviamente, monitoramos o mercado."

Em intertemporada por causa da pausa para a Copa, o Santos voltará a campo no próximo sábado, 4, às 11 horas (horário de Brasília), quando enfrentará o União São João em amistoso na Mercado Livre Arena Pacaembu.

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