Santos sofre transfer ban da Fifa por dívida com Monaco e fica impedido de registrar atletas Estadão Conteúdo 01.07.26 18h06 O Santos sofreu um transfer ban da Fifa por causa de uma dívida com o Monaco referente ao pagamento do volante Jean Lucas, contratado em 2024 e que atualmente defende o Bahia. A punição foi publicada no site da entidade que governa o futebol no mundo nesta quarta-feira. Com isso, o clube alvinegro ficará três janelas de transferência sem poder registrar novos atletas ou até quitar a dívida de cerca de R$ 12 milhões (2,032 milhões de euro). Em maio de 2025, o clube foi condenado pela Fifa, mas recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu adiar a condenação. No entanto, o órgão rejeitou o recurso e manteve a pena. O clube tenta retomar contato com os franceses para negociar um novo cronograma de pagamento. Após o Santos deixar de pagar a terceira parcela referente ao negócio com Jean Lucas, o Monaco acionou a Fifa em janeiro do ano passado. O time alvinegro tentou negociar a dívida, que seria dividida em dois pagamentos, mas o clube francês recusou. Antes mesmo da punição, o diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos, já havia dito que a prioridade do clube no segundo semestre é cuidar da parte financeira. "A prioridade é cuidar do interno, conseguir manter a casa em ordem para, aí sim, ter capacidade de encontrar novas receitas e fazer investimentos. Neste momento, o clube está cuidando bastante da estrutura, dos profissionais e do elenco. Mas, obviamente, monitoramos o mercado." Em intertemporada por causa da pausa para a Copa, o Santos voltará a campo no próximo sábado, 4, às 11 horas (horário de Brasília), quando enfrentará o União São João em amistoso na Mercado Livre Arena Pacaembu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC transfer ban Fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol O caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está definido com detalhes O Brasil pega a Noruega e já sabe, caso vença, quem poderá enfrentar nas quartas de final do Mundial 01.07.26 16h51 FUTEBOL Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. 01.07.26 13h56 CORRIDA DO SAL Corrida do Sal: confira a camisa e medalha oficial da 17ª edição com foco no desempenho dos atletas 17ª Corrida do Sal acontece em Salinópolis com percursos de 3 km e 7 km na Orla do Maçarico 01.07.26 12h39 futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 futebol Remo confirma contratação de meia para a sequência da temporada Edson Fernando estava na Ucrânia e é o primeiro reforço anunciado pelo Leão Azul para o segundo semestre 01.07.26 9h16 FUTEBOL Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. 01.07.26 13h56 VÔLEI VNL Feminina 2026: veja datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na 3ª semana Vice-líder da Liga das Nações, a Seleção Brasileira enfrenta Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos na última semana da fase classificatória 01.07.26 9h37