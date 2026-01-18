Santos mira reabilitação no Paulistão contra o Guarani para buscar embalo na competição Estadão Conteúdo 18.01.26 8h12 Com 50% de aproveitamento em duas rodadas e a difícil missão de buscar a reabilitação fora de casa, o Santos entra na terceira rodada do Paulistão neste domingo, diante do Guarani, às 20h30, em Campinas, disposto a iniciar uma sequência de vitórias para pavimentar uma classificação tranquila que possibilite novamente o sonho de conquistar o título estadual. A derrota no clássico para o Palmeiras no meio de semana já faz parte do passado e foi assimilada tanto pelo treinador como pelos jogadores. Com o rival na cabeça, Juan Pablo Vojvoda pretende armar um time sólido na marcação, mas que seja criativo para buscar os três pontos fora de casa. Principal nome da equipe na ausência de Neymar, em recuperação de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, Gabigol vem sofrendo com uma tendinite. Ele voltaria a ser titular neste domingo mas, com dores, não seguiu com a delegação e vai ficar fazendo tratamento na Vila Belmiro. Thaciano está cotado para o seu lugar no comando do ataque santista. A base do time que vai jogar no Brinco de Ouro não deve sofrer grandes mudanças em relação às duas primeiras rodadas do Paulistão. Vojvoda vai aprimorar o posicionamento da equipe e fazer ajustes principalmente no meio-campo para deixar o time mais competitivo. Recém-chegado à Vila Belmiro, o volante Gabriel Menino foi apresentado nesta sexta-feira de forma oficial, mas já treinou com os companheiros nesta semana. O atleta já tem o nome regularizado no BID da CBF, mas deverá ficar como opção em Campinas. O treinador argentino aposta no maior entrosamento de sua equipe neste início de trabalho e vem intensificando as atividades de campo. Além das jogadas ensaiadas e exercícios de finalização, o argentino deu ênfase à bola parada. Pelo lado do Guarani, que viveu um episódio inusitado com a queda de Matheus Costa e o seu retorno ao cargo de técnico, o ambiente é de tensão após a equipe ter somado apenas um ponto em dois compromissos (empate com o Primavera e derrota para o Novorizontino). Matheus Costa entende o momento delicado do clube e vai aproveitar o mando de campo para tentar pressionar o Santos. Apesar da necessidade de vitória para acalmar os bastidores, a tendência é que o time entre no esquema com cinco jogadores no meio-campo e apenas um jogador na frente. Costa não antecipou a escalação, mas deve optar por Maranhão no ataque e uma forte marcação para frear o ímpeto santista e, assim, tentar controlar a partida para obter, enfim, a primeira vitória no Estadual. FICHA TÉCNICA: GUARANI X SANTOS GUARANI - Caíque França, Raphael, Donato, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo, Mirandinha, Guilherme Parede e Diego Torres; Maranhão. Técnico: Matheus Costa. SANTOS - Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adônis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Thaciano e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP). HORÁRIO - 20h30. LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). 