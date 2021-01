Santos garante Lucas Veríssimo até o final da Copa Libertadores

O Santos garante a permanência do zagueiro Lucas Veríssimo em eventual final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o jornal português A BOLA noticiou o interesse do Benfica em ter o zagueiro ainda esta semana e pressionar a diretoria santista para liberar o atleta após a partida diante o Boca Juniors, nesta quarta (13), pela semifinal da Copa Libertadores.

Apesar do interesse do Benfica, o Santos não vai liberar o jogador antes da final, em caso de classificação. A final da Copa Libertadores acontece no dia 30 de janeiro, no Maracanã. A janela de transferência em Portugal fecha no dia 4 de fevereiro. Ou seja, existe um prazo suficiente para Lucas Veríssimo ser inscrito na atual janela.

Apenas em uma eventual classificação para o Mundial de Clubes, que acontecerá no Qatar entre os dias 1º e 11 de fevereiro, o Santos não deverá contar com Lucas Veríssimo. Bayern de Munique (Europa), Al-Ahly (África), Al-Duhail (Qatar, país-sede), Tigres (América do Norte), Auckland City (Oceania) e Ulsan Hyundai (Ásia) são os clubes já confirmados na competição.

No início de janeiro, Santos e Benfica chegaram em acordo pelo defensor. O clube português fez nova proposta, com o pagamento do acordo em três parcelas, sendo a primeira, de cerca de R$ 14 milhões, ainda em 2021. Contudo, o Peixe quis a garantia de ter o jogador nas semifinais da competição Sul-Americana.

O Peixe enfrenta o Boca Juniors nesta quarta-feira (13), às 19h15, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores da América. Titular absoluto, Veríssimo é peça importante no elenco santista para ajudar a equipe a conseguir a classificação para a final da competição.