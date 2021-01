Santos encerra preparação e Cuca mantém dúvida no time titular

O Santos encerrou nesta terça-feira sua preparação para o jogo decisivo contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. Na última atividade antes do confronto, o técnico Cuca fez um treino técnico no início da atividade e, em seguida, separou o time e testou algumas formações para jogo, mantendo a dúvida na escalação.

O treinador ainda não decidiu se escalará Sandry ou Lucas Braga. A decisão será tomada somente no dia do jogo. Caso o atacante seja o escolhido, Soteldo será deslocado para o meio de campo, repetindo a escalação que começou o jogo na Bombonera. As duas formações foram testadas pelo técnico.

Os dois desfalques para o jogo são John e Wagner Leonardo, que testaram positivo para a Covid-19 e estão cumprindo isolamento social obrigatório. O goleiro seria titular, mas será substituído por João Paulo.

O Peixe deve ia a campo com: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Sandry).

Santos e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O Peixe precisa vencer para avançar para a final. Os argentinos avançam com vitória ou empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Cuca ainda não definiu a escalação (Foto: Ivan Storti/Santos FC)