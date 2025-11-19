Santos empata com Mirassol e se mantém ameaçado pelo rebaixamento no Brasileirão

Capa Jornal Amazônia
Estadão Conteúdo

No dia em que o mundo do futebol festejou os 56 anos do milésimo gol de Pelé, o Santos não deixou sua torcida feliz, ao só empatar com o Mirassol, por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time santista chegou aos 37 pontos, um apenas à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento e empatou com o Palmeiras. O Mirassol, com 60 pontos, é o quarto colocado.

O jogo teve início depois de uma festa enorme feita pela torcida santista que lotou a Vila Belmiro na tentativa de carregar o dia para bem longe da zona de rebaixamento. E o time respondeu rápido em campo. Logo aos quatro minutos, o Mirassol se mostrou agressivo e pagou pela coragem. Lautaro Díaz lançou Neymar, que disparou em direção ao gol de Walter e mostrou tranquilidade para escolher o canto e abrir o placar.

A desvantagem no placar não diminuiu o entusiasmo do Mirassol, que, com passes rápidos, buscou as laterais do campo e foi perigoso em bolas lançadas na área santista. Neymar fixo no ataque foi garantia de domínio de bola e bons passes. Aos 25, o camisa 10 arriscou de fora da área para defesa segura de Walter.

O Mirassol ficou com o domínio do jogo, deixando o Santos acuado em seu campo na busca de contra-ataques. Negueba teve chance de empatar, mas pegou mal na bola, após boa jogada de Reinaldo pela esquerda.

Aos 30 minutos, um susto. Neymar tentou um drible dentro da área, foi desarmado e reclamou de dores no joelho esquerdo, precisando de atendimento médico, mas voltou apesar do desconforto.

Neymar participou da jogada, que teve a finalização de Barreal, um chute que passou muito perto da trave direita de Walter.

Os dez minutos finais da primeira etapa foram disputadas em 'alta velocidade'. O Mirassol pecou nas finalizações, enquanto o Santos, sempre com Neymar na organização, teve espaços para criar chances para ampliar a vantagem.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Barreal quase fez o segundo Santos no primeiro minuto. Já Neymar, no rebote, chutou mal e sentou mais uma vez dores no joelho esquerdo.

O Mirassol manteve suas jogadas pelo lado esquerdo, sempre empurrando o Santos para eu campo de defesa. De tanto tentar, teve êxito. Reinaldo deu belo drible em Neymar e foi derrubado. Olateral bateu com tranquilidade e fez o seu 12º gol no Brasileirão, aos 15 minutos.

Os dois treinadores fizeram modificações na busca de dar mais vitalidade às equipes, mas o panorama continuou o mesmo. O Mirassol tendo a iniciativa, deixando os contragolpes para o Santos.

Aos 39, Walter fez grande defesa e evitou o gol de Robinho Jr. A resposta veio com Carlos Eduardo, mas Brazão evitou o segundo gol do Mirassol, aos 42. Souza levou perigo para o time do interior aos 46. Neymar também sua oportunidade, mas bateu mal na bola, aos 49. E o jogo acabou empatado.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 MIRASSOL

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonís Frías, Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael (Gabriel Bontempo), João Schmidt (Rollheiser); Lautaro Díaz (Guilherme), Neymar e Barreal (Robinho Jr.). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Guilherme Marques); Negueba (Carlos Eduardo), Alesson (Shaylon) e Cristian (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Neymar aos quatro minutos do primeiro tempo. Reinaldo aos 15 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo, Shaylon, Neto Moura.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 763.026,25.

PÚBLICO - 14.317 torcedores.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Santos FC

Mirassol
Esportes
