O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos e Corinthians fazem primeiro mata-mata na Copinha em dia com 16 jogos

Estadão Conteúdo

A Copa São Paulo de Juniores chegou à segunda fase, que marca o início do mata-mata, sempre em jogo único. Nesta segunda-feira, 16 jogos definirão os primeiros classificados, com destaque para Corinthians e Santos. O time da capital faz duelo estadual com o Guarani, enquanto o time da Baixada Santista pega o Cuiabá.

O Santos entra em campo às 17h30 no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Os alvinegros chegam confiantes após se classificarem em primeiro do Grupo 16 com 100% de aproveitamento. Já o Corinthians, líder do Grupo 8 com duas vitórias e um empate, fará o último jogo do dia, às 21h20, contra o Guarani, no Zezinho Magalhães, em Jaú.

O dia, porém, começará bem antes, às 11h, quando o Cruzeiro, outro time com 100%, encara o Meia-Noite. No início da tarde, o Vasco pega o Botafogo-SP, enquanto o Grêmio duela com o Atlético-BA. Os gaúchos ainda estão invictos e avançaram como líderes, enquanto os cariocas ficaram no segunda posição da sua chave.

Alguns outros times da elite nacional também entram em campo. O Bahia duela com o Atlético-PI, o Mirassol pega o Goiás, o Athletico-PR encara o Ceará, enquanto a Chapecoense faz frente ao Votuporanguense.

A segunda fase ainda terá outros 16 jogos na terça-feira, definindo as 16 partidas da terceira fase. Depois disso, a competição ainda terá oitavas de final, quartas de final e final, a ser realizada em 25 de janeiro.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA E ONDE ASSISTIR

11h

Cruzeiro x Meia-Noite - Xsports

14h45

Botafogo x Vasco - Xsports

15h

Bahia x Atlético-PI - CazeTV

15h15

Grêmio x Atlético-BA - Xsports

17h30

Santos x Cuiabá - CazeTV

18h

América-MG x Inter de Limeira - YouTube Paulistão

18h30

Goiás x Mirassol - YouTube Paulistão

18h45

Athletico x Ceará - Xsports

19h

Chapecoense x Votuporanguense - YouTube Paulistão

Grêmio Prudente x Osasco Sporting - YouTube Paulistão

Guanabara City-GO x Tuna Luso-PA - YouTube Paulistão

Ferroviária x Real Brasília-DF - YouTube Paulistão

20h

Athletic-MG x XV de Jaú - YouTube Paulistão

20h30

Ponte Preta x Francana - YouTube Paulistão

21h

Sport x América-RN - Xsports

21h20

Corinthians x Guarani - CazeTV

