Santos e Corinthians fazem primeiro mata-mata na Copinha em dia com 16 jogos Estadão Conteúdo 12.01.26 8h07 A Copa São Paulo de Juniores chegou à segunda fase, que marca o início do mata-mata, sempre em jogo único. Nesta segunda-feira, 16 jogos definirão os primeiros classificados, com destaque para Corinthians e Santos. O time da capital faz duelo estadual com o Guarani, enquanto o time da Baixada Santista pega o Cuiabá. O Santos entra em campo às 17h30 no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Os alvinegros chegam confiantes após se classificarem em primeiro do Grupo 16 com 100% de aproveitamento. Já o Corinthians, líder do Grupo 8 com duas vitórias e um empate, fará o último jogo do dia, às 21h20, contra o Guarani, no Zezinho Magalhães, em Jaú. O dia, porém, começará bem antes, às 11h, quando o Cruzeiro, outro time com 100%, encara o Meia-Noite. No início da tarde, o Vasco pega o Botafogo-SP, enquanto o Grêmio duela com o Atlético-BA. Os gaúchos ainda estão invictos e avançaram como líderes, enquanto os cariocas ficaram no segunda posição da sua chave. Alguns outros times da elite nacional também entram em campo. O Bahia duela com o Atlético-PI, o Mirassol pega o Goiás, o Athletico-PR encara o Ceará, enquanto a Chapecoense faz frente ao Votuporanguense. A segunda fase ainda terá outros 16 jogos na terça-feira, definindo as 16 partidas da terceira fase. Depois disso, a competição ainda terá oitavas de final, quartas de final e final, a ser realizada em 25 de janeiro. CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA E ONDE ASSISTIR 11h Cruzeiro x Meia-Noite - Xsports 14h45 Botafogo x Vasco - Xsports 15h Bahia x Atlético-PI - CazeTV 15h15 Grêmio x Atlético-BA - Xsports 17h30 Santos x Cuiabá - CazeTV 18h América-MG x Inter de Limeira - YouTube Paulistão 18h30 Goiás x Mirassol - YouTube Paulistão 18h45 Athletico x Ceará - Xsports 19h Chapecoense x Votuporanguense - YouTube Paulistão Grêmio Prudente x Osasco Sporting - YouTube Paulistão Guanabara City-GO x Tuna Luso-PA - YouTube Paulistão Ferroviária x Real Brasília-DF - YouTube Paulistão 20h Athletic-MG x XV de Jaú - YouTube Paulistão 20h30 Ponte Preta x Francana - YouTube Paulistão 21h Sport x América-RN - Xsports 21h20 Corinthians x Guarani - CazeTV