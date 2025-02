Veja: Neymar chega ao vestiário para estreia pelo Santos

O momento tão aguardado pelos fãs do Santos finalmente chegou após uma espera de 12 anos. Depois de sua saída em 2013, Neymar voltará a vestir a camisa do Peixe nesta quarta-feira (05/02), enfrentando o Botafogo-SP na Vila Belmiro, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Há possibilidade de o ídolo começar a partida como titular, mas, caso inicie entre os reservas, entrará em campo no segundo tempo. Nas redes sociais, o alvinegro praiano divulgou as primeiras imagens do craque chegando ao vestiário santista para a partida. Confira:

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp