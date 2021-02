Santos contrata a maior artilheira do Brasileiro Feminino

A atacante Byanca Brasil é o novo reforço das Sereias da Vila para a temporada. Ela é a maior artilheira na história do Campeonato Brasileiro Feminino A-1, com 48 gols. Destaque do Internacional na última temporada, Byanca distribuiu três assistências e marcou dez gols no Brasileirão do ano passado. A atacante foi a terceira maior artilheira na competição.

Com apenas 25 anos, a jogadora tem passagens por Foz Cataratas, Centro Olímpico, Avaí/Kindermann, Corinthians, Audax e Wuhan Chedu (China) e Internacional. Byanca é o segundo reforço anunciado do Peixe para a temporada, além de Bruninha que também era da equipe gaúcha.

Depois da conquista da Copa Paulista na última temporada, a nova gestão do presidente Andrés Rueda iniciou algumas mudanças no futebol. Peixe mudou a comissão técnica do elenco feminino, renovou com algumas atletas e trouxe Christiane Lessa como a nova técnica da equipe, além da chegada do coordenador de futebol feminino Amauri Nascimento. O Alvinegro também anunciou hoje a criação de um Twitter Oficial para as Sereias da Vila.

Veja o elenco completa das Sereias da Vila até o momento:

Goleiras: Michelle e Camila Gomes.Zagueiras: Tayla, Sassá e Day Silva.Laterais: Fê Palermo e Bruninha.Meias: Alanna, Brena, Bia Menezes, Rita Bove, Laura Valverde, Luana, Erikinha, Nicole Marussi e Gi Fernandes.Atacantes: Cristiane, Maria Dias, Analuyza, Thaisinha, Amanda Gutierres, Ketlen e Byanca Brasil.