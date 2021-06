Sánchez viaja para Porto Alegre e será opção do Santos contra o Grêmio

O meia Carlos Sánchez está de volta ao Santos. Após o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrido em outubro da temporada passada, o jogador está junto com a delegação santista que embarcou rumo a Porto Alegre para o duelo contra o Grêmio, nesta quinta-feira.

O uruguaio participou recentemente de um jogo-treino pela primeira desde a operação. O jogador marcou um gol e deu uma assistência, e embalou uma sequência de bons treinos, o que aproximou a volta aos campos.

Sánchez renovou recentemente com o Peixe. O novo vínculo do jogador com o clube vai até 22 de julho de 2023. Com 36 anos, o uruguaio é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe com 25 gols marcados.

Outro nome presente na lista dos atletas que viajaram é o volante Alison, que retorno após suspensã0 no clássico contra o São Paulo. John, com uma entorse no joelho direito, ficou em Santos.

O Santos deve ir a campo com: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge.