Sampaoli é regularizado no BID e Júnior Alonso treina no Atlético-MG após defender o Paraguai

Estadão Conteúdo
08.09.25 21h33

O Atlético-MG teve uma segunda-feira movimentada nos bastidores e no campo. O nome do técnico Jorge Sampaoli foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, garantindo sua presença à beira do gramado no clássico com o Cruzeiro, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, e o treinador argentino terá pela frente um desafio imediato: reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida na Arena MRV.

Sampaoli assumiu oficialmente a equipe no início de setembro e, desde então, promoveu mudanças na rotina de treinamentos. O elenco passou a trabalhar em dois períodos em alguns dias, alternando atividades táticas no campo com sessões na academia. A preparação intensa busca corrigir falhas apresentadas na derrota no jogo de ida e ajustar o time para uma partida que pode definir a permanência do clube alvinegro na competição.

A boa notícia para o treinador é a presença de Junior Alonso. O zagueiro paraguaio voltou a Belo Horizonte mais cedo por estar suspenso no último jogo do Paraguai nas Eliminatórias. A tendência é que o defensor reassuma a titularidade no setor defensivo, reforçando um sistema que precisará de solidez diante da necessidade de atacar.

Enquanto Alonso retorna, outros nomes seguem em situações distintas. Lyanco avançou no processo de transição física e participou de parte do treino com o grupo, mas ainda é dúvida para o clássico. Ruan Tressoldi, recém-contratado, segue no recondicionamento físico e será apresentado oficialmente nesta terça-feira. Por outro lado, o departamento médico ainda conta com Saravia, Patrick e Caio Maia, além do próprio Lyanco, que trabalha para ser opção.

Do outro lado da preparação, o grupo ainda não está completo. Alan Franco e Ivan Román permanecem com suas seleções para os compromissos finais das Eliminatórias e devem se apresentar apenas às vésperas do jogo. A ausência nos treinos reduz o tempo de ajustes coletivos, mas Sampaoli aposta no entrosamento e na intensidade para surpreender o rival.

A regularização do treinador no BID marca também o encerramento oficial do vínculo com Cuca, cuja rescisão foi publicada nesta segunda-feira. Agora, Sampaoli se prepara para seu primeiro clássico na nova passagem pelo Atlético.