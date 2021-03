Salah está em lista preliminar para as Olimpíadas de Tóquio

Mohamed Salah será convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio pela seleção egípcia e deve desfalcar o Liverpool durante a pré-temporada e o início da Premier League 2021/2022. Em entrevista à “Egyptian TV”, o técnico Shawky Gharib afirmou que as conversas com os Reds devem começar ainda neste mês de março.

As Olimpíadas devem acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto, o que deve prejudicar as intenções de Jurgen Klopp na preparação de seu time para a próxima temporada. Segundo a imprensa inglesa, o alemão não ficaria feliz em ter que ceder seu atleta após um ano que já acumula diversos fracassos.

> Veja a tabela da Premier LeagueO comandante do Liverpool espera vencer a batalha e contar com Salah totalmente focado na campanha de sua equipe. No entanto, uma queda de braço pode aumentar os rumores de que o atacante está insatisfeito em Anfield e que uma saída da Inglaterra estaria próxima.