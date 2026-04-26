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Sabastian Sawe completa Maratona de Londres abaixo das duas horas e faz história

Estadão Conteúdo

O queniano Sabastian Sawe, de 30 anos, entrou para a história neste domingo (26) ao se tornar a primeira pessoa a correr 42km em menos de duas horas, em uma prova oficial. A marca foi registrada na Maratona de Londres, uma das mais tradicionais do mundo. O atleta terminou a competição com 1 hora 59 minutos e 30 segundos.

Na mesma prova, o segundo colocado, o etíope Yomif Kejelcha, também terminou abaixo das duas horas, com o tempo de 1 hora 59 minutos e 41 segundos. O terceiro, Jacob Kiplimo, da Uganda, ficou próximo da marca e finalizou a competição com 2 horas e 0.28 segundos.

Com o feito, Sabastian superou grandes nomes do atletismo, como o compatriota Eliud Kipchoge, que finalizou o Desafio INEOS, em 2019, com 1 hora 59 minutos e 40 segundos, realizado na Áustria. Essa marca, no entanto, não foi considerada para o recorde mundial por não ser uma competição aberta.

Em competições oficiais, o recorde pertencia ao queniano Kelvin Kiptum, então com 24 anos, que faleceu em um acidente de carro em fevereiro de 2024. O ex-atleta conseguiu o tempo de 2 horas e 35 segundos na Maratona de Chicago, em outubro de 2023, poucos meses antes de sua morte.

Além da marca histórica, Sabastian Sawe conseguiu manter o título da Maratona de Londres, conquistado no ano passado com o tempo de 2 horas e 2 minutos e 27 segundos. O competidor comemorou o feito após a vitória neste domingo.

"Estou me sentindo bem. Eu achava que era possível. É um dia que vou lembrar para sempre".

Na disputa do feminino, quem saiu vencedora foi a etíope Tigst Assefa, de 29 anos. A competidora terminou a prova de Londres com 2 horas 15 minutos e 41 segundos. As quenianas Hellen Obiri e Joyciline Jepkosgei, respectivamente, fecharam o pódio da maratona.

Para o recorde ser oficializado, ainda há uma confirmação da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo.

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