Sabastian Sawe completa Maratona de Londres abaixo das duas horas e faz história Estadão Conteúdo 26.04.26 11h11 O queniano Sabastian Sawe, de 30 anos, entrou para a história neste domingo (26) ao se tornar a primeira pessoa a correr 42km em menos de duas horas, em uma prova oficial. A marca foi registrada na Maratona de Londres, uma das mais tradicionais do mundo. O atleta terminou a competição com 1 hora 59 minutos e 30 segundos. Na mesma prova, o segundo colocado, o etíope Yomif Kejelcha, também terminou abaixo das duas horas, com o tempo de 1 hora 59 minutos e 41 segundos. O terceiro, Jacob Kiplimo, da Uganda, ficou próximo da marca e finalizou a competição com 2 horas e 0.28 segundos. Com o feito, Sabastian superou grandes nomes do atletismo, como o compatriota Eliud Kipchoge, que finalizou o Desafio INEOS, em 2019, com 1 hora 59 minutos e 40 segundos, realizado na Áustria. Essa marca, no entanto, não foi considerada para o recorde mundial por não ser uma competição aberta. Em competições oficiais, o recorde pertencia ao queniano Kelvin Kiptum, então com 24 anos, que faleceu em um acidente de carro em fevereiro de 2024. O ex-atleta conseguiu o tempo de 2 horas e 35 segundos na Maratona de Chicago, em outubro de 2023, poucos meses antes de sua morte. Além da marca histórica, Sabastian Sawe conseguiu manter o título da Maratona de Londres, conquistado no ano passado com o tempo de 2 horas e 2 minutos e 27 segundos. O competidor comemorou o feito após a vitória neste domingo. "Estou me sentindo bem. Eu achava que era possível. É um dia que vou lembrar para sempre". Na disputa do feminino, quem saiu vencedora foi a etíope Tigst Assefa, de 29 anos. A competidora terminou a prova de Londres com 2 horas 15 minutos e 41 segundos. As quenianas Hellen Obiri e Joyciline Jepkosgei, respectivamente, fecharam o pódio da maratona. Para o recorde ser oficializado, ainda há uma confirmação da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sabastian Sawe Eliud Kipchoge Kelvin Kiptum atletismo Maratona de Londres COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08