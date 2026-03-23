Sabalenka joga desconcentrada, mas derrota chinesa e vai às quartas de final em Miami Estadão Conteúdo 23.03.26 20h03 A belarussa Aryna Sabalenka não teve grandes problemas para se classificar para as quartas de final do Miami Open. Nesta segunda-feira, a número 1 do mundo passou pela chinesa Qinwen Zheng, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h25 de jogo. Sabalenka começou muito bem o jogo e logo obteve duas quebras, abrindo o placar para 5/1. Desconcentrou na hora de fechar o set e viu Zheng, dona de uma ótimo saque, conseguir uma quebra e manter seu serviço. Com isso, a belarussa se impôs e conseguiu fechar a primeira parcial em 6/3, em 45 minutos. O panorama seguiu semelhante no segundo set. Zheng tentou tudo no primeiro saque, mas não teve tanto êxito. Sabalenka seguiu sem ritmo, mas mesmo assim conseguiu manter seu saque. Até mesmo no oitavo game, quando chegou a estar perdendo por 0/40, mas ainda assim con seguiu manter o serviço para fechar na sequência em 6/4, após 1h25 de jogo. A norte-americana Coco Gauff, quarta do ranking mundial, atingiu sua melhor campanha em Miami, cidade Inde mora, ao obter caga nas quartas de final, após derrotar a romena Sorana Cirstea, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2. Quinta do mundo, Jessica Pegula, outra representante dos Estados Unidos, conseguiu fácil vitória sobre a romena Jaqueline Cristian em dois sets: 6/4 e 6/1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Miami Open Aryna Sabalenka Qinwen Zheng COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 futebol Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão 23.03.26 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 FUTEBOL Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil 23.03.26 14h23 Futebol Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação 23.03.26 14h31