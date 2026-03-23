Sabalenka joga desconcentrada, mas derrota chinesa e vai às quartas de final em Miami

A belarussa Aryna Sabalenka não teve grandes problemas para se classificar para as quartas de final do Miami Open. Nesta segunda-feira, a número 1 do mundo passou pela chinesa Qinwen Zheng, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h25 de jogo.

Sabalenka começou muito bem o jogo e logo obteve duas quebras, abrindo o placar para 5/1. Desconcentrou na hora de fechar o set e viu Zheng, dona de uma ótimo saque, conseguir uma quebra e manter seu serviço. Com isso, a belarussa se impôs e conseguiu fechar a primeira parcial em 6/3, em 45 minutos.

O panorama seguiu semelhante no segundo set. Zheng tentou tudo no primeiro saque, mas não teve tanto êxito. Sabalenka seguiu sem ritmo, mas mesmo assim conseguiu manter seu saque. Até mesmo no oitavo game, quando chegou a estar perdendo por 0/40, mas ainda assim con seguiu manter o serviço para fechar na sequência em 6/4, após 1h25 de jogo.

A norte-americana Coco Gauff, quarta do ranking mundial, atingiu sua melhor campanha em Miami, cidade Inde mora, ao obter caga nas quartas de final, após derrotar a romena Sorana Cirstea, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.

Quinta do mundo, Jessica Pegula, outra representante dos Estados Unidos, conseguiu fácil vitória sobre a romena Jaqueline Cristian em dois sets: 6/4 e 6/1.