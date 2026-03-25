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Sabalenka e Rybakina se reencontram na semi de Miami duas semanas após decidirem Indian Wells

Estadão Conteúdo

Sabalenka e Rybakina se reencontram na semi de Miami duas semanas após decidirem Indian Wells

Quase duas semanas após decidirem em Indian Wells, Aryna Sabalenka, líder do ranking, e Elena Rybakina, atual número 2 do mundo, voltam a se encontrar no circuito mundial. Ambas avançaram à semifinal do WTA 1000 de Miami com dificuldades nesta quarta-feira e se encaram em uma das semifinais desta quinta. A outra terá a norte-americana Coco Gauff e a checa Karolina Muchova.

Sabalenka, campeã em Indian Wells diante da casaque, tem retrospecto favorável no duelo, com nove vitórias e sete derrotas, mas perde em decisões por 3 a 2. Como dominam o ranking, farão a última semifinal na temporada, pois a partir dos próximos torneios, caso mantenham suas posições, já estarão em lados opostos da chave.

Para se garantir na semifinal, a belarussa precisou suar diante de uma empolgada norte-americana Hailey Baptiste, que vendeu caro a derrota, parciais de 6/4 em um primeiro set bastante sofrido para a favorita, e novo 6/4 com a norte-americana sentindo a pressão na hora decisiva.

A líder do ranking iniciou sua partida diante da Hailey Baptiste levando um susto ao ficar atrás por 15 a 40. Se safou. Mas sofria com o saque. Em contrapartida, a rival servia com tranquilidade e o equilíbrio permaneceu até 5 a 4, quando Sabalenka quebrou e fechou após dupla falta da oponente.

A segunda parcial também começou com Sabalenka servindo e, desta vez, com mais tranquilidade. O problema seguia em segurar o ímpeto de Baptiste em seus serviços. A derrota no set não a desestabilizou.

Diante de uma tenista agressiva, a belarussa inovou e se deu bem investindo nas curtas. E dominava a parcial, sempre caminhando na frente à espera de um erro de Hailey Baptiste. A norte-americana permitiu um break point no sexto game e a melhor do mundo não desperdiçou.

Na hora de embalar e ficar perto da vitória, Sabalenka acabou desperdiçando o saque e saiu de quadra para breve descanso com cara de poucos amigos. Ficou indignada com tantos erros no serviço. E ainda permitiu o 4 a 4.

'Irritada', a belarussa confirmou seu saque na marra. Com chance de fechar, viu a norte-americana cometer três duplas faltas seguidas e ficar com 0 a 40. Sabalenka foi à rede e não finalizou no primeiro match point. Com winner, não desperdiçou a segunda chance para um duplo 6/4.

VIRADA EM ALTO ESTILO DE RYBAKINA A tenista do Casaquistão entrou em quadra na abertura da jornada e teve de lutar muito para desbancar a norte-americana Jessica Pegula, quinta do ranking, de virada, após batalha de 2h16.

Jogando em casa, Pegula começou melhor a partida e logo abriu 4 a 0, com duas quebras. Apenas administrou a boa vantagem para fechar em 6 a 2. Mais agressiva, Rybakina equilibrou as ações no segundo set e conseguiu o empate após quebrar no sexto game e não permitir a reação.

Motivada, Rybakina começou o decisivo set conseguindo a quebra que seria definitiva na partida. Pegula teve rara chance em um longo sexto game, mas não aproveitou e se despediu com 6/4.

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tênis

WTA 1000 de Miami

Aryna Sabalenka

Elena Rybakina

Jessica Pegula

Hailey Baptiste
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