Sabalenka derrota Gauff na decisão do Miami Open e completa o Sunshine Double A número um do mundo conquistou a sétima vitória em 13 confrontos com Gauff Estadão Conteúdo 28.03.26 18h42 Líder do ranking mundial, a belarussa Aryna Sabalenka venceu neste sábado a norte-americana Coco Gauff por 2 a 1 (6/2, 4/6 e 6/3) na final do Miami Open e se tornou a quinta mulher a completar o Sunshine Double, que consiste em conquistar os eventos de Indian Wells e Miami na mesma temporada. Dois dos mais tradicionais torneios do circuito profissional de tênis, Indian Wells e Miami oferecem 1.000 pontos no ranking mundial à campeã e são disputados em quadra dura na sequência no calendário. Antes de Sabalenka, apenas a alemã Steffi Graf (1994 e 1996), a belga Kim Clijsters (2005), a belarussa Victoria Azarenka (2016) e a polonesa Iga Swiatek (2022) conseguiram o feito. Após a derrota na final do Australian Open, Sabalenka engatou a 12ª vitória seguida, incluindo dois triunfos sobre Elena Rybakina, sua algoz na decisão em Melbourne, e agora acumula 23 triunfos em 24 partidas e três títulos em 2026. Sabalenka dominou o primeiro set da final deste sábado, quebrando o saque da rival duas vezes e não cedendo nenhum break point para fechar a primeira parcial em tranquilos 6/2. Quarta do mundo, Gauff disputou sua primeira final em Miami e conseguiu equilibrar no segundo set, que prosseguiu com as tenistas confirmando seus serviços até o 10º game, quando a norte-americana conseguiu sua primeira quebra, fez 6/4 e empatou a decisão. Após Sabalenka perder o primeiro set em Miami, a parcial decisiva começou com Gauff encaixando um ace, mas perdendo o serviço. Com vantagem no placar, Sabalenka foi administrando o jogo e quebrou novamente o saque da adversária no nono game. Com uma devolução para fora de Gauff, a belarussa fez 6/3 e fechou a final em 2 sets a 1 em 2h09 de jogo. Com Ronaldo Fenômeno novamente nas arquibancadas, como já havia acontecido na semifinal de Sabalenka contra Rybakina, a número um do mundo conquistou a sétima vitória em 13 confrontos com Gauff, que se lesionou em Indian Wells e só jogou em Miami por ser um "torneio em casa". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Miami Open final feminina Aryna Sabalenka Coco Gauff COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36