Sabalenka confirma favoritismo em Miami e está nas quartas; Sinner ganha e bate recorde

Jannik Sinner confirmou favoritismo, nesta segunda-feira, no Miami Open. O italiano passou pelo francês Corentin Moutet (6/1 e 6/4) e garantiu vaga nas oitavas de final, além do recorde de sets seguidos vencidos (26) em torneios de Masters 1000.

Com um saque espetacular, Sinner não deu chances para Moutet e fechou o primeiro set em 26 minutos, com direito a um lob sensacional.

Moutet veio melhor para o segundo set, mais agressivo e rápido. O francês equilibrou a disputa e até devolveu um belíssimo lob. Os dois mantiveram os serviços até o quinto game quando Sinner conseguiu a quebra e abriu 3/2.

O jogo ficou disputado, com vários lances de categoria de ambos os lados. Sem quebras, Sinner confirmou o saque no décimo game para fechar o jogo em 6/4, em 1h11 de jogo.

Campeão ano passado, ao derrotar Nova Djokovic na final, o checo Jakub Mensik foi eliminado pelo norte-americano Frances Tiafoe, em duelo bastante equilibrado: 6/7 (4-7), 6/4 e 6/7 (11-13).

Outro favorito, o russo Daniil Medvedev, vice-campeão em Indian Wells, caiu diante do argentino Francisco Cerundolo também por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 6/4 e 5/7.

Já o alemão Alexander Zverev, de 28 anos e o veterano croata Marin Cilic, de 37 anos, fizeram um jogo bastante disputado, com vitória do mais jovem por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4.

DUPLAS O tênis brasileiro venceu nas duplas com Rafael Matos e Orlando Luz, que bateram os argentinos Máximo Gonzalez e Andrea Molteni, com um duplo 6/4, em 1h24 de jogo, e estão nas oitavas de final.