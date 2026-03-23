Sabalenka confirma favoritismo em Miami e está nas quartas; Sinner ganha e bate recorde Estadão Conteúdo 23.03.26 22h27 Jannik Sinner confirmou favoritismo, nesta segunda-feira, no Miami Open. O italiano passou pelo francês Corentin Moutet (6/1 e 6/4) e garantiu vaga nas oitavas de final, além do recorde de sets seguidos vencidos (26) em torneios de Masters 1000. Com um saque espetacular, Sinner não deu chances para Moutet e fechou o primeiro set em 26 minutos, com direito a um lob sensacional. Moutet veio melhor para o segundo set, mais agressivo e rápido. O francês equilibrou a disputa e até devolveu um belíssimo lob. Os dois mantiveram os serviços até o quinto game quando Sinner conseguiu a quebra e abriu 3/2. O jogo ficou disputado, com vários lances de categoria de ambos os lados. Sem quebras, Sinner confirmou o saque no décimo game para fechar o jogo em 6/4, em 1h11 de jogo. Campeão ano passado, ao derrotar Nova Djokovic na final, o checo Jakub Mensik foi eliminado pelo norte-americano Frances Tiafoe, em duelo bastante equilibrado: 6/7 (4-7), 6/4 e 6/7 (11-13). Outro favorito, o russo Daniil Medvedev, vice-campeão em Indian Wells, caiu diante do argentino Francisco Cerundolo também por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 6/4 e 5/7. Já o alemão Alexander Zverev, de 28 anos e o veterano croata Marin Cilic, de 37 anos, fizeram um jogo bastante disputado, com vitória do mais jovem por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. DUPLAS O tênis brasileiro venceu nas duplas com Rafael Matos e Orlando Luz, que bateram os argentinos Máximo Gonzalez e Andrea Molteni, com um duplo 6/4, em 1h24 de jogo, e estão nas oitavas de final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Jannik Sinner Daniil Medvedev Jakub Mensik COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 futebol Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão 23.03.26 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 FUTEBOL Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil 23.03.26 14h23 Futebol Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação 23.03.26 14h31