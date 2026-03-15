Sabalenka comemora vitória no WTA de Indian Wells: ‘Vou lembrar disso para o resto da vida’ O duelo entre Sabalenka e Rybakina já ocorreu em várias outras oportunidades Estadão Conteúdo 15.03.26 18h52 A belarussa Aryna Sabalenka conseguiu o primeiro título de sua carreira do WTA 1000 de Indian Wells neste domingo (15), após derrotar a casaque Elena Rybakina. Após um jogo emocionante nos Estados Unidos, a tenista celebrou a conquista do torneio e exaltou o momento na vida profissional e pessoal. "Obrigado ao meu time, tenho muito orgulho de vocês. Obrigado ao meu noivo. Que semana. Adotei um cachorrinho, fiquei noiva e ganhei um título. Vou me lembrar disso para o resto da vida". O duelo entre Sabalenka e Rybakina já ocorreu em várias outras oportunidades. No final de janeiro, as competidoras se enfrentaram na decisão do Australian Open, que teve vitória da atleta do Casaquistão. O mesmo ocorreu no WTA Finals em Riad, em novembro do ano passado, quando novamente a belarussa acabou sendo superada pela adversária. Na edição do WTA 1000 de Indian Wells de 2023, a atleta casaque derrotou a atual líder do ranking. Somando todas as finais, Rybakina ganhou três vezes e perdeu duas contra Sabalenka. Neste mês, as atletas podem se encontrar novamente no Miami Open, que começa no dia 17 e termina em 29 de março. Com o título deste domingo, Sabalenka levou cerca de 1,15 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6 milhões) para casa e ainda conquistou mais 1000 pontos para o ranking da WTA. Já a vice-campeã levou o prêmio de 612 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões) e mais 650 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Wells Aryna Sabalenka Elena Rybakina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Futebol Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil 15.03.26 11h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/03) pelo Brasileirão Palmeiras e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.03.26 17h30