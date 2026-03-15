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Sabalenka comemora vitória no WTA de Indian Wells: ‘Vou lembrar disso para o resto da vida’

O duelo entre Sabalenka e Rybakina já ocorreu em várias outras oportunidades

Estadão Conteúdo

A belarussa Aryna Sabalenka conseguiu o primeiro título de sua carreira do WTA 1000 de Indian Wells neste domingo (15), após derrotar a casaque Elena Rybakina. Após um jogo emocionante nos Estados Unidos, a tenista celebrou a conquista do torneio e exaltou o momento na vida profissional e pessoal.

"Obrigado ao meu time, tenho muito orgulho de vocês. Obrigado ao meu noivo. Que semana. Adotei um cachorrinho, fiquei noiva e ganhei um título. Vou me lembrar disso para o resto da vida".

O duelo entre Sabalenka e Rybakina já ocorreu em várias outras oportunidades. No final de janeiro, as competidoras se enfrentaram na decisão do Australian Open, que teve vitória da atleta do Casaquistão. O mesmo ocorreu no WTA Finals em Riad, em novembro do ano passado, quando novamente a belarussa acabou sendo superada pela adversária.

Na edição do WTA 1000 de Indian Wells de 2023, a atleta casaque derrotou a atual líder do ranking. Somando todas as finais, Rybakina ganhou três vezes e perdeu duas contra Sabalenka. Neste mês, as atletas podem se encontrar novamente no Miami Open, que começa no dia 17 e termina em 29 de março.

Com o título deste domingo, Sabalenka levou cerca de 1,15 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6 milhões) para casa e ainda conquistou mais 1000 pontos para o ranking da WTA. Já a vice-campeã levou o prêmio de 612 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões) e mais 650 pontos.

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