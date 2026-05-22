Russell supera Antonelli em dobradinha da Mercedes para corrida sprint do GP do Canadá Estadão Conteúdo 22.05.26 19h06 Dono de três vitórias em quatro corridas disputadas em 2026, Kimi Antonelli, líder absoluto da temporada, viu seu companheiro George Russell dominar toda a classificação para a primeira corrida sprint no GP do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, e cravar a pole em dobradinha da Mercedes. Gabriel Bortoleto larga somente em 12º. A largada para as 23 voltas em Montreal começa às 13h (de Brasília). Durante a semana, o atual campeão do mundo, o inglês Lando Norris, fez uma projeção de que a McLaren tinha tudo para crescer na temporada e se dar bem no GP do Canadá após terminar em segundo em Miami. Ele larga em terceiro, seguido pelo companheiro Oscar Piastri. Depois de brigar o tempo todo pela ponta, Lewis Hamilton, da Ferrari, acabou em quinto. No único treino livre para a etapa canadense, com batidas, rodadas e três bandeiras vermelhas, Antonelli havia sido o mais rápido (1min13s402), seguido por Russell e Hamilton. Bortoleto figurou somente no 11º posto. Os problemas da manhã se refletiram na formação do grid sprint. Alex Albon não foi à pista após atropelar uma marmota no treino livre e danificar o carro da Williams. Outro com problemas no carro, Liam Lawson também não foi para a disputa, apenas acompanhando pelos monitores na Racing Bulls. A disputa com tempo reduzido - somente 30 minutos divididos em três fases -, deixou a competição acirrada desde o Q1, com muitas trocas de liderança e Hamilton mostrando que a Ferrari vem forte no fim de semana ao cravar 1min13s889 com pneus médios. Restando menos de dois minutos para a primeira parte da classificação, Fernando Alonso foi parar no muro e a bandeira vermelha foi acionada. O espanhol pediu desculpas à equipe Aston Martin após "travar as rodas". A reparação do muro de proteção parou as atividades por quase 20 minutos. No retorno, apenas três pilotos conseguiram abrir volta. Todos abortaram. Com a manutenção dos pneus médios, os pilotos voltaram à pista para o Q2. E com Hamilton melhorando seu tempo, mas logo superado por Russell e Antonelli por causa de um pequeno erro no fim. Alonso não saiu dos boxes. Os pilotos deram nova volta rápida e Hamilton curtiu o topo por pouco tempo, novamente superado por Russell (1min13s026), mas desta vez na frente de Antonelli, que perdeu o traçado e passeou na grama. Bortoleto tinha a 10ª marca, mas acabou superado no fim, caindo para 12º, fora do Q3. Na definição do grid, Hamilton perdeu a traseira ao abrir a volta rápida e teve de abortá-la. Com muita gente sofrendo com os pneus macios, os tempos subiram em relação ao Q2. O pentacampeão sonhava com a pole e acabou somente em quinto, com a Mercedes dominando com Russell 'voando', anotando 1min12s965 e superando Antonelli. CONFIRA O GRID PARA A CORRIDA SPRINT DESTE SÁBADO: 1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min12s965 2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min13s033 3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s280 4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min13s299 5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min13s326 6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min13s410 7º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min13s504 8º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min13s605 9º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min13s737 10º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min14s536 11º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min14s595 12º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min14s627 13º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min14s702 14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min14s928 15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min15s305 16º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), sem tempo 17º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min16s002 18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s354 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min16s642 20º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min16s866 21º - Alexander Albon (TAI/Williams), sem tempo 22º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), sem tempo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Canadá corrida sprint grid George Russell Kimi Antonelli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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