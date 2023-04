Atacante do Palmeiras, paraense Rony revela fratura e deve ficar fora por até 15 jogos; entenda

O bicampeão Paulista Rony, pelo Palmeiras, está fora do gramado por no mínimo 45 dias, a informação foi divulgada pelo técnico Abel Ferreira, após a conquista do título. O comandante disse que o paraense jogou as finais da competição com uma fratura no antebraço direito. A lesão foi sofrida durante a preparação para as partidas contra o Água Santa.

Rony terá que passar por uma cirurgia no local ainda nesta semana.

Rony é bicampeão Paulista (Fotos: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

“Hoje tivemos uma lesão do (Raphael) Veiga. Vocês não sabem, mas o Rony, nesses dois últimos jogos, jogou com o braço partido. Vamos ficar sem ele também”, começou.

“No mínimo um mês e meio (fora), que são quantos jogos? 15 ou 12. Dizem que o treinador brasileiro dura em média três meses. Mas quantos jogos dão isso? Agradecer o Rony por todo o esforço. Não sei se todos do grupo sabem, mas é partir do mesmo. Ele me disse: “É final, Mister, não me tira”, acrescentou Abel.

Na partida de volta contra o Água Santa, o atacante usava uma proteção na mão direita. O treinador disse que serão em torno de 12 e 15 jogos fora. Rony e o Núcleo de Saúde e Performance decidiram inicialmente um tratamento conservador, sem cirurgia, por conta das finais, mas ele agora é necessário um procedimento cirúrgico.

No amistoso da Seleção Brasileira contra o Marrocos, em que o atacante foi titular, no dia 25 de março, ele já jogou com uma proteção na mão.

Com a saída do paraense do time titular, a opção de Abel é Artur, reforço contratado no fim da janela. O atacante só pode atuar no Brasileiro e Libertadores, pois já disputou a Copa do Brasil pelo Bragantino.