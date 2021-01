Rony comemora título da Libertadores enrolado na bandeira do Pará

Após a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Santos, o paraense Rony comemorou o título da Libertadores mostrando de onde veio: do Pará. Ele apareceu ajoelhado, sozinho, enrolado na bandeira paraense no meio do campo.

O atleta paraense, do município de Magalhães Barata, que foi revelado pelo Remo não desgrudou da bandeira nem para as entrevistas pós-jogo.

achei lindo o Rony com a bandeira do Pará 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/84dpZxH4XF — pedrinho craft ᵖˢᶜ #DropGameOver (@forlanzinn) January 30, 2021

Nas redes sociais, o gesto foi comemorado.

Tão bonitinho o Rony com a bandeira do Pará ❤️ — Mundinho só quer paz (@gisassey) January 30, 2021

Palmeiras ganhou, estou feliz pelo Rony representando o Pará, ele com a bandeira do Pará, muito legal — CD1P |🎄🎁 Parentoviski🎁🎄 (@Parentoviski) January 30, 2021

não queria q o palmeiras ganhasse mas ver o rony feliz e com a bandeira do Pará deixa meu coração quentinho 🥺 — leh (@ifwiIIiard) January 30, 2021