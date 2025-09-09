Capa Jornal Amazônia
Romário admite lacuna na carreira e diz que gostaria de ter jogado no Botafogo

Estadão Conteúdo

Romário voltou a falar sobre sua relação com o futebol carioca em entrevista ao programa Panela SporTV. Ídolo do esporte nacional e campeão mundial em 1994, o ex-atacante revelou um detalhe que, segundo ele, ficou em aberto em sua trajetória. Ao listar os clubes pelos quais passou no Rio de Janeiro, destacou que gostaria de ter atuado também pelo Botafogo.

"Não vou dizer arrependimento, mas que eu gostaria de ter feito na minha vida é ter jogado no Botafogo. Já que joguei nos quatro maiores, Flamengo, Vasco, Fluminense e América, eu poderia ter jogado no Botafogo também para completar", disse.

A fala, em tom de confissão, reforça o peso que Romário sempre deu à sua trajetória nos gramados do Rio. Ao longo de quase três décadas de carreira, construiu uma coleção de passagens marcantes, especialmente por Vasco e Flamengo, e manteve relação próxima também com o Fluminense e, mais recentemente, com o América. O Botafogo, entretanto, permaneceu como um capítulo que nunca foi escrito.

O ex-jogador ainda brincou com a hipótese de vestir a camisa alvinegra, mesmo aos 59 anos. "Quem sabe", disse, arrancando risos durante a entrevista. O discurso se dá em um dos melhores momentos da história do Botafogo, que acabara de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

Fora dos gramados, Romário hoje se dedica a uma nova paixão, mas ainda ligada ao futebol. Na presidência do América-RJ, seu clube de coração, tem vivido momentos intensos. No último fim de semana, não conteve as lágrimas após a classificação da equipe à final da Copa Rio, conquistada com vitória sobre o Araruama, no Giulite Coutinho.

Com a classificação, América encerrou um jejum de 15 anos sem participar de competições nacionais. O campeão da Copa Rio poderá escolher entre jogar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil. O vice fica com a outra opção.

Palavras-chave

futebol

Botafogo

Romário
