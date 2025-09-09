Romário admite lacuna na carreira e diz que gostaria de ter jogado no Botafogo Estadão Conteúdo 09.09.25 9h53 Romário voltou a falar sobre sua relação com o futebol carioca em entrevista ao programa Panela SporTV. Ídolo do esporte nacional e campeão mundial em 1994, o ex-atacante revelou um detalhe que, segundo ele, ficou em aberto em sua trajetória. Ao listar os clubes pelos quais passou no Rio de Janeiro, destacou que gostaria de ter atuado também pelo Botafogo. "Não vou dizer arrependimento, mas que eu gostaria de ter feito na minha vida é ter jogado no Botafogo. Já que joguei nos quatro maiores, Flamengo, Vasco, Fluminense e América, eu poderia ter jogado no Botafogo também para completar", disse. A fala, em tom de confissão, reforça o peso que Romário sempre deu à sua trajetória nos gramados do Rio. Ao longo de quase três décadas de carreira, construiu uma coleção de passagens marcantes, especialmente por Vasco e Flamengo, e manteve relação próxima também com o Fluminense e, mais recentemente, com o América. O Botafogo, entretanto, permaneceu como um capítulo que nunca foi escrito. O ex-jogador ainda brincou com a hipótese de vestir a camisa alvinegra, mesmo aos 59 anos. "Quem sabe", disse, arrancando risos durante a entrevista. O discurso se dá em um dos melhores momentos da história do Botafogo, que acabara de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Fora dos gramados, Romário hoje se dedica a uma nova paixão, mas ainda ligada ao futebol. Na presidência do América-RJ, seu clube de coração, tem vivido momentos intensos. No último fim de semana, não conteve as lágrimas após a classificação da equipe à final da Copa Rio, conquistada com vitória sobre o Araruama, no Giulite Coutinho. Com a classificação, América encerrou um jejum de 15 anos sem participar de competições nacionais. O campeão da Copa Rio poderá escolher entre jogar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil. O vice fica com a outra opção. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Romário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Série B UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0% Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer o América-MG em casa para seguir vivo na Série B 09.09.25 10h48 Futebol Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso 09.09.25 9h59 Futebol Leão, um visitante pragmático 09.09.25 9h41 FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26