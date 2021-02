Romarinho zoa Palmeiras após eliminação no Mundial: 'Tudo normal, segue o jogo'

Após a eliminação do Palmeiras para o Tigres (MEX) por 1 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes, um velho algoz da torcida alviverde apareceu para zoar os torcedores e o clube: Romarinho.

Ex-jogador do Corinthians, o atacante, que hoje atua no Al-Ittihad, usou sua conta no Instagram para provocar o antigo rival e citou o fato do clube não ter título da Copa São Paulo e do Mundial.

Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos resultados- E o Palmeiras, gente? continua sem Copinha e continua sem Mundial. Tá tudo normal, segue o jogo! - provocou.

Piada renovada! Palmeiras é alvo de memes após eliminação do Mundial de ClubesConfira o vídeo: