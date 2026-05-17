Roma derrota Lazio em clássico e Wesley é expulso no segundo tempo Estadão Conteúdo 17.05.26 11h32 Na manhã deste domingo (17), a Roma derrotou a Lazio, por 2 a 0, pelo Derby della Capitale, no Estádio Olímpico, em partida da 37ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Gian Piero Gasperini contou com grande atuação do zagueiro Gianluca Mancini, que anotou os dois gols do duelo. Com o resultado positivo, a Roma chegou aos 70 pontos e mantém a 4ª colocação da liga nacional. O time precisa de mais uma vitória na última rodada para garantir classificação na próxima edição da Champions League. No próximo sábado (23), a equipe vai até Verona, no estádio Marcantonio Bentegodi, para encarar o Hellas Verona, que já está matematicamente rebaixado. Já a Lazio, do técnico Maurizio Sarri, não tem mais objetivos na competição e apenas cumprirá tabela na última rodada. O clube recebe o lanterna Pisa, no Estádio Olímpico, também no próximo sábado. O clássico teve amplo predomínio da Roma, com 16 finalizações contra o gol defendido pelo goleiro Alessio Furlanetto, que fazia sua estreia na equipe principal. O primeiro gol da partida foi anotado aos 40 minutos, quando Mancini subiu mais que toda a defesa e mandou de cabeça para o fundo das redes. No segundo tempo, o defensor voltou a marcar aos 21 minutos. Paulo Dybala cobrou escanteio e o zagueiro aproveitou para ampliar a vantagem. O italiano marcou cinco gols na temporada e tem sido um dos destaques da equipe. Um pouco depois do segundo gol, o brasileiro Wesley trocou agressões com Nicolò Rovella, da Lazio, e acabou sendo expulso, assim como o adversário. O lateral-direito está na pré-lista de Carlo Ancelotti e tem grandes chances de ser chamado para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Roma Lazio Wesley Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00