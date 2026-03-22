Roger diz que gol do Palmeiras cedo dissolveu estratégia do São Paulo: 'condicionou o jogo' Estadão Conteúdo 22.03.26 0h57 Após duas derrotas seguidas no comando do São Paulo, o técnico Roger Machado disse que o gol do Palmeiras logo aos 5 minutos do primeiro tempo obrigou seu time a mudar a estratégia, que não foi bem executada e resultou no revés em 1 a 0 no MorumBis lotado. "Nossa estratégia inicial era atrair o Palmeiras, saindo com o Danielzinho e Babadilla nos meio corredores, empurrando nossos laterais e tendo superioridade no meio, mas a estratégia se dissolveu", afirmou o técnico. "A gente conseguiu volume, mas não conseguiu chances de gol." Roger disse que a derrota no clássico deste sábado foi parecida com a sofrida diante do Atlético-MG em Minas. "Sair atrás do placar times com força defensiva faz com mudemos a estratégia. Condiciona o jogo." A desvantagem no placar fez o São Paulo apostar nos cruzamentos inócuos, o que foi reconhecido pelo técnico. "Poucos espaços apareceram, e os cruzamentos foram a única forma contra uma defesa muito fechada, mas o aproveitamento foi muito baixo." Com a pausa provocada pela Data Fifa, o São Paulo só volta a jogar no dia 1º de abril, e Roger diz que vai aproveitar o tempo para treinar opções para o ataque furar os esquemas defensivos como os montados por Atlético-MG e Palmeiras. "Este tempo vai ser precioso, temos poucos pontas efetivos que provocam desequilíbrios." Por fim, o técnico deu um recado para a torcida do São Paulo. "O que mais machuca é que nossa casa estava muito bonita, com mais de 55 mil torcedores. A vontade era retribuir, mas o início do São Paulo (no Brasileiro) foi positivo e vai seguir positivo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Roger Machado São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Abel dá aula a Roger, Palmeiras bate o São Paulo freguesia e dispara na ponta do Brasileiro 21.03.26 23h32 Encarnação Com placa em direção ao Baenão, Paysandu provoca após acesso: ‘Desculpa, eu não falo Série C’ Após acesso para a Série B, Papão provocou o Clube do Remo, seu maior rival, com frase em outdoor exposto na Curuzu 09.10.23 15h03 Sport suporta a pressão do Cuiabá e estreia na Série B com empate sem gols fora de casa 21.03.26 23h37 LEOAS EM CAMPO! Remo estreia na Série A3 do Brasileiro Feminino em busca do acesso Equipe paraense enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa e inicia campanha com objetivo de voltar à Série A2 nacional 20.03.26 20h16