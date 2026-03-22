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Roger diz que gol do Palmeiras cedo dissolveu estratégia do São Paulo: 'condicionou o jogo'

Estadão Conteúdo

Após duas derrotas seguidas no comando do São Paulo, o técnico Roger Machado disse que o gol do Palmeiras logo aos 5 minutos do primeiro tempo obrigou seu time a mudar a estratégia, que não foi bem executada e resultou no revés em 1 a 0 no MorumBis lotado.

"Nossa estratégia inicial era atrair o Palmeiras, saindo com o Danielzinho e Babadilla nos meio corredores, empurrando nossos laterais e tendo superioridade no meio, mas a estratégia se dissolveu", afirmou o técnico. "A gente conseguiu volume, mas não conseguiu chances de gol."

Roger disse que a derrota no clássico deste sábado foi parecida com a sofrida diante do Atlético-MG em Minas. "Sair atrás do placar times com força defensiva faz com mudemos a estratégia. Condiciona o jogo."

A desvantagem no placar fez o São Paulo apostar nos cruzamentos inócuos, o que foi reconhecido pelo técnico. "Poucos espaços apareceram, e os cruzamentos foram a única forma contra uma defesa muito fechada, mas o aproveitamento foi muito baixo."

Com a pausa provocada pela Data Fifa, o São Paulo só volta a jogar no dia 1º de abril, e Roger diz que vai aproveitar o tempo para treinar opções para o ataque furar os esquemas defensivos como os montados por Atlético-MG e Palmeiras. "Este tempo vai ser precioso, temos poucos pontas efetivos que provocam desequilíbrios."

Por fim, o técnico deu um recado para a torcida do São Paulo. "O que mais machuca é que nossa casa estava muito bonita, com mais de 55 mil torcedores. A vontade era retribuir, mas o início do São Paulo (no Brasileiro) foi positivo e vai seguir positivo."

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