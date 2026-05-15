Rodrygo, fora da Copa do Mundo por lesão, será comentarista do SporTV durante o Mundial Atacante fará participações no programa "Seleção Copa", direto dos Estados Unidos Estadão Conteúdo 15.05.26 12h06 Rodrygo convocou a torcida para a partida da Seleção Brasileira em Belém (Lucas Figueiredo/CBF) Fora da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma grave lesão no joelho, Rodrygo encontrou uma nova maneira de participar do principal torneio do futebol mundial. O atacante do Real Madrid foi anunciado pelo SporTV como reforço da cobertura especial do Mundial e fará participações no programa "Seleção Copa", direto dos Estados Unidos. O próprio jogador confirmou a novidade nas redes sociais nesta sexta-feira. Em vídeo publicado para os fãs, Rodrygo celebrou a oportunidade de acompanhar a competição de um jeito diferente após o corte traumático da seleção brasileira. "Fala, galera. Passando para avisar que a gente se vê na Seleção Copa do SporTV. Um grande abraço e até lá", disse o atacante. O programa será comandado por André Rizek, em Nova York, e contará com nomes conhecidos do futebol brasileiro e da televisão esportiva. Felipe Melo e Paulo Nunes participarão de forma fixa, enquanto Luiz Felipe Scolari, Renato Augusto, DAlessandro e Bruno Formiga também estarão no projeto durante o torneio. A presença de Rodrygo chama atenção principalmente pelo contexto vivido pelo jogador nos últimos meses. O atacante vinha sendo presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti e aparecia como um dos nomes certos da seleção brasileira para a Copa. No entanto, uma grave lesão sofrida durante partida do Real Madrid contra o Getafe mudou completamente os planos do atleta. Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e lesionou o menisco do joelho direito, precisando passar por cirurgia. O prazo estimado de recuperação gira em torno de oito meses, o que inviabilizou sua participação no Mundial. Na época da lesão, o atacante não escondeu a frustração pela ausência na competição. Pessoas próximas ao jogador relataram que o brasileiro encarou o momento como um dos mais difíceis da carreira, principalmente por perder a chance de disputar sua primeira Copa do Mundo como protagonista da seleção. O "Seleção Copa" estreia no dia 6 de junho, logo após o amistoso entre Brasil e Egito, último compromisso da equipe de Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Rodrygo Mundial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda para a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda para a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 FUTEBOL Mbappé desabafa contra técnico e amplia crise no Real Madrid: 'Me disse que sou o 4º atacante' O francês revelou uma conversa direta com o técnico Álvaro Arbeloa 15.05.26 9h52