Roberto Martínez pediu para Galeno aceitar convocação de Portugal

O técnico do Porto comentou a convocação da seleção portuguesa e revelou o pedido de Roberto Martínez para convencer Galeno a representar o país europeu. Com o atacante tendo optado por aceitar a convocação de Dorival Júnior, para a Seleção Brasileira, Sergio Conceição revelou contato com o treinador de Portugal há seis meses.

"Fiquei muito feliz, pelo Galeno e pelo Wendell. Falei com o treinador de Portugal há uns meses, onde foi pedido por ele [Roberto Martínez] para sensibilizar o Galeno para escolher a seleção portuguesa. Contei a Galeno e dei a minha opinião sobre o que ele podia fazer. Jogando no campeonato português, tinha mais chances de ser chamado à seleção portuguesa. Passaram várias convocações e nunca foi chamado, agora foi chamado pelo Brasil", comentou o técnico do Porto.

Galeno é maranhense de Barra da Corda e atuou muito pouco como profissional antes de deixar o Brasil. Ele joga no futebol português desde 2016 e tem também cidadania do país europeu. O atacante fará parte da Seleção que vai enfrentar Inglaterra, em Wembley, e Espanha, no Santiago Bernabéu, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.