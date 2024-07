Atacante Roberto Firmino anuncia que será pastor da sua própria igreja

O ex-atacante da seleção brasileira e do Liverpool, Roberto Firmino, viralizou na noite da última terça-feira (02), ao anunciar que será o pastor da sua própria igreja evangélica, a Manah Church, em Maceió, Alagoas.

O jogador fez o anúncio através de suas redes sociais e destacou que a criação da igreja é um sonho que estava em seu coração a cerca de três anos. Firmino foi consagrado ao lado da esposa, Larissa Pereira, no último fim de semana.

VEJA MAIS

“Três anos de Manah Church. Que noite memorável e inesquecível. Essa igreja nasceu no coração de Deus, e somos extremamente gratos pelo privilégio de testemunhar de perto tudo o que o Senhor tem feito”, escreveu numa publicação do Instagram.

No post, Firmino explica que nunca foi um objetivo do casal abrir uma igreja ou ter um ministério. “Deus sabe bem disso. Desde nosso encontro com Cristo, um anseio queima em nossos corações: que as pessoas conheçam esse amor que nos alcançou”, afirmou.

Atualmente, Roberto Firmino tem 32 anos e atua na Arábia Saudita, no clube saudita Al-Ahli. Mas já foi atacante da seleção brasileira e teve uma passagem vitoriosa Liverpool, onde conquistou os principais títulos da Europa, como Liga dos Campeões e Premier League.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)