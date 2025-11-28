Roberto Carlos elege Beckham como o melhor dos 'galácticos' no Real Madrid: 'Nunca falhava'

Roberto Carlos, embaixador do Real Madrid e um dos maiores nomes da história do clube, elegeu o melhor jogador da era dos "Galácticos". O ex-lateral-esquerdo surpreendeu ao apontar o inglês David Beckham como o mais destacado de um elenco repleto de estrelas.

Para o brasileiro, que conviveu diariamente com lendas como Zidane e Ronaldo Fenômeno, Beckham se sobressaía pela consistência e dedicação. Ele descreveu o inglês como o mais completo em treinos e jogos.

"Era o melhor de todos. Zidane era de primeira linha, magnífico, mas David era o melhor nos treinos e nos jogos. Nunca falhava, era puro coração. Era o mais consistente", afirmou Roberto Carlos em entrevista ao jornal Ás, da Espanha.

As qualidades de Beckham

Em um grupo que contava com craques como Ronaldo Fenômeno, Figo, Zidane e o próprio Roberto Carlos, David Beckham se destacou pelo senso de solidariedade e amizade com os companheiros. Sua postura coletiva era um diferencial.

"O Beckham não jogava por nenhum clube, jogava pelos amigos, pelo Real Madrid, para vencer. Ele sempre pensava na equipe, enquanto os outros pensavam em si mesmos", comentou Roberto Carlos ao traçar o perfil do colega.

Elogios a outros craques

Apesar da clara preferência por David Beckham, Roberto Carlos também reservou elogios para outras lendas. Sobre Zidane, destacou a plasticidade de seu futebol: "Tudo o que o Zidane fazia era um espetáculo. Era um bailarino. Era diferente e eu convivia com ele todos os dias".

A relação com Ronaldo Fenômeno gerou uma emoção particular. "Crescemos juntos, é difícil falar sobre ele. Vi suas alegrias e tristezas com as lesões. Foi melhor jogador de nossa era. Mesmo quando estava um pouco acima do peso, era o melhor", disse o ex-lateral.

Seleção Brasileira e Ancelotti

Por fim, o embaixador do Real Madrid abordou o momento da seleção brasileira, atualmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Roberto Carlos expressou confiança no treinador italiano.

"Ele sabe se adaptar a qualquer clube ou seleção. O Brasil, com Ancelotti, pode fazer uma grande Copa do Mundo", finalizou o ex-jogador que também fez história com a camisa do Palmeiras.