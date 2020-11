Rizek avalia trabalho de Domènec Torrent: 'Flamengo caiu de patamar'

O Flamengo perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e ainda terminou goleado por 4 a 1 para o São Paulo, no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada. O apresentador André Rizek avaliou o trabalho do técnico Domènec Torrent e criticou o desempenho do Rubro-Negro, que não vence há duas rodadas na competição nacional.

- Em toda passagem do Jorge Jesus foram quatro derrotas, o Domenec já tem cinco. Não consigo dizer que é um grande trabalho, porque o Flamengo caiu de patamar - afirmou no 'Seleção SporTV' desta terça-feira.

Rizek traçou um comparativo entre o desempenho de Dome com o trabalho de Jorge Jesus, em 2019, que terminou campeão do Brasileiro e Libertadores. Para o apresentador, o treinador catalão deixa a desejar.

- Se o técnico que entrou não conseguiu manter a mesma excelência, que vinha sendo colocada em prática, acho natural avaliar que o trabalho dele ainda está em construção. Não consigo dizer que é um ótimo trabalho - completou.