Rivaldo admite baixa confiança no Barcelona na Liga dos Campeões: 'Dificilmente fará algo bonito'

O ex-jogador Rivaldo não está confiante no Barcelona, principalmente em torno da Liga dos Campeões. O ex-meia afirmou que o Barça "dificilmente poderá fazer algo bonito", apesar de considerar os catalães como favoritos ao título do Campeonato Espanhol ao lado de Real Madrid e Atlético de Madri.

– O Barcelona perdeu o clássico para o Real Madrid por 3 a 1 e o que eu posso dizer é que uma vez mais não vi o Barça de outras épocas, e honestamente, não estou depositando muita confiança no time esta temporada – disse em depoimento ao site da Betfair.

Rivaldo ainda comentou a renúncia de Josep Maria Bartomeu ao cargo de presidente do clube. De acordo com o ex-atleta, o ex-mandatário tomou a decisão correta.

– A incerteza em torno do futuro de Bartomeu era uma grande instabilidade. No final, aconteceu o inevitável e ele se afastou. Existiam muitas críticas sobre ele, e acredito que acabou tomando a melhor decisão para finalmente resolver a situação e permitir que o clube avance – frisou.

Rivaldo vestiu a camisa do Barcelona de 1997 até 2002. Na passagem pelo clube, o craque deixou belas atuações em campo e foi eleito melhor jogador do mundo em 1999. Além disso, conquistou dois títulos espanhóis e uma Copa do Rei.