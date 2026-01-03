Rival de João Fonseca na estreia em 2026 tem 2,11 m e lidera ranking de aces da ATP

João Fonseca terá que usar todas suas habilidades de devolução em sua estreia na temporada 2026. Seu adversário na primeira rodada no ATP 250 de Brisbane será um dos melhores sacadores do circuito profissional, o norte-americano Reilly Opelka, 52º do ranking da Associação dos Tenistas Profissional (ATP). O tenista de 28 anos consegue utilizar bem seus 2,11 m de altura e é quem mais consegue aces - média de 16,1 por partida.

Opelka é o quinto colocado no ranking de sacadores do circuito, atrás apenas de Jannik Sinner, Giovanni Mpetshi Perricard, Taylor Fritz e Novak Djokovic. O levantamento da ATP leva em consideração o acerto no primeiro serviço, os pontos conquistados no primeiro e no segundo serviços, os games ganhos no saque, os aces e as duplas faltas. Fonseca, 24º do ranking mundial, aparece na 20ª posição nesta lista, com índice de 278,8 contra 293,7 do rival dos EUA.

Entre os tenistas com melhor devolução (pontos ganhos no primeiro e no segundo serviço do adversário, games conquistados no saque rival e break points confirmados), o brasileiro é o 49º, e o americano não aparece entre os 50 primeiros.

A ATP também começou a mensurar quais os tenistas lidam melhor com a pressão e leva em consideração break points convertidos e salvos, tie breaks e sets decisivos. Neste quesito, Opelka é o 17º, com índice de 222, e Fonseca é o 35º, com 211,8.

Será o primeiro confronto entre Fonseca, 23 cm mais baixo e 9 anos mais jovem, e Opelka, um entusiasta de moda e arte. O norte-americano foi vice-campeão em Brisbane em 2025, vencendo Djokovic nas quartas de final. Na ocasião, Opelka encerrou uma sequência de 34 vitórias do ex-número um do mundo contra tenistas dos EUA.